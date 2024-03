Die in den vergangenen Monaten heiß gehandelte Turnaround-Hoffnung PayPal ist in den letzten Wochen vom Radar vieler Anleger verschwunden – zu groß dürften für den Geschmack etlicher Investoren die Enttäuschungen der letzten Zeit gewesen sein.

Ob die verpatzte Kommunikationspolitik rund um den Innovation Day, der maue Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr oder das Davoneilen von Konkurrenten wie Block und Adyen – an Anlässen für Ärger hat es in der Aktie zuletzt nicht gefehlt.

Nicht entmutigen lassen – nicht nach allem ausgestandenen Ärger!

Wer sich davon nicht hat entmutigen lassen und der Aktie treu geblieben ist, sollte ausgerechnet jetzt nicht das Handtuch werfen, denn völlig unaufgeregt und ohne große kursbewegende Neuigkeiten ist den Käufern der Aktie eine vielversprechende Verbesserung der technischen Ausgangslage gelungen. Auf mutige Anleger wartet sogar eine 30-Prozent-Chance!

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/14/pypl-d-14032024.png

Gelungenes Break, Kurslücke geschlossen

Schon vor rund zwei Wochen zeichnete sich ab, dass PayPal Kurs auf 60 US-Dollar nehmen würde und die Chance auf einen Break hätte. Genau das ist der Aktie in den vergangenen Tagen gelungen, und zwar äußerst überzeugend, denn insbesondere der Mittwoch hat sich mit einem Tagesgewinn von vier Prozent sehen lassen können.

Diese Gewinne baut PayPal gegen einen schwachen Gesamtmarkttrend am Donnerstag aus und setzt sich so deutlich von der bisherigen Begrenzungsmarke ab. Pluspunkt: Durch die Kursgewinne der vergangenen Tage konnte die bei etwa 63 US-Dollar noch offene Kurslücke geschlossen werden.

Zwei Wege zu höheren Notierungen

Da mit dem jüngsten Ausbruch mit der 50- sowie der 200-Tage-Linie gleich zwei weitere Widerstände überwunden wurden, ist der Weg frei in Richtung 65 US-Dollar. Hier lauert der nächste Horizontalwiderstand, ehe eine Rückkehr in den Anfang Februar aufgegebenen Aufwärtstrend zur Debatte stünde.

Für ein Gelingen dieses Vorhabens der Käufer sprechen aktuell zwei Dinge. Erstens zeigt der Trendstärkeindikator MACD mit seinem Vorzeichenwechsel in den Plusbereich an, dass in der Aktie inzwischen ein (kurzfristiger) Aufwärtstrend vorliegt. Dieser ist mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) inzwischen zwar fortgeschritten, aber noch nicht völlig überkauft, was sich für weitere Kursgewinne verbürgen dürfte.

Zweitens liegt im MACD schon seit dem Frühjahr vergangenen Jahres eine bullishe Divergenz vor. Obwohl der Aktienkurs seither weiter gefallen ist, hat sich der MACD nicht nur der Kursentwicklung nicht entsprechend weiter verschlechtert, sondern ist im Gegenteil sogar gestiegen.

Solche Diskrepanzen sprechen in aller Regel für Trendwenden, insbesondere wenn sie bereits Monate alt sind. Auch der RSI zeigt eine ähnliche Entwicklung und hat für neue Tiefs der Aktie zumindest keine neuen, eigenen Tiefs ausgebildet, wenngleich der Aufwärtstrend hier weniger klar zu erkennen ist als im MACD.

Nächstes Aufwärtsziel: 75 US-Dollar

Diese technisch deutlich verbesserte Situation der Aktie spricht für folgende Szenarien. Entweder gelingt PayPal ein direkter Durchmarsch durch die Marke von 65 US-Dollar. Dort konsolidiert die Aktie einige Zeit seitwärts, baut die bis dahin entstandene Überhitzung im RSI ab und testet 65 US-Dollar als neue Unterstützung. Oder der fortgeschrittene RSI wird schon in den kommenden Tagen mit einem Rücksetzer in Richtung der gleitenden Durchschnitte konsolidiert, ehe die Aktie 65 US-Dollar überwinden und in den Aufwärtstrendkanal zurückkehren kann.

In beiden Fällen dürfte die Aktie mittelfristig die noch offene Kurslücke bei 73 US-Dollar schließen und Kurs auf den Horizontalwiderstand von 75 US-Dollar nehmen. Hier stünde der nächste größere Richtungsentscheid bevor. Allein der Anstieg bis 75 US-Dollar bedeutet auf dem aktuellen Kursniveau von rund 62,70 US-Dollar aber ein Potenzial von fast 20 Prozent.

Jetzt 30 Prozent rausholen – fast ohne Risiko!

Dieses Kurspotenzial können clevere Anleger um die Hälfte mehr auf 30 Prozent erhöhen. Hierfür wird nicht die Aktie selbst, sondern das Discount-Zertifikat mit der WKN ME7DDV gekauft, das es Anlegern erlaubt, günstiger in die Aktie einzusteigen. Wie genau das funktioniert, kann hier nachgelesen werden.

Zwar werden in ME7DDV Kursgewinne in der Aktie nur bis 75 US-Dollar angerechnet, dafür erhalten Käufer zum Start in die Position aber einen Rabatt. Der sichert Anleger vor allem im Falle einer anhaltenden Seitwärtsbewegung oder sogar gegen Verluste ab. Das Auszahlungsprofil für Kurse entsprechend wichtiger Widerstands- und Unterstützungsmarken lautet wie folgt:

Szenariotabelle Discount-Zertifikate ME7DDV (Cap bei 75 USD) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 62,73 $ Kaufpreis Zertifikat * 52,84 € Cap 75 $ Verkaufspreis Aktie 55 $ 60 $ 75 $ Wertentw. m. Zertifikat 50,53 € 55,12 € 68,90 € Rendite Aktie -12,3 % -4,3 % +19,6 % Rendite Zertifikat -4,4 % +4,3 % +30,4 % Outperformancepunkt 81,80 $

* Stand: 14 März, 20:00 Uhr (MEZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis zum 20. Dezember 2024. Sollte PayPal bis dahin einen Kurs von nur 60 US-Dollar erreicht habe, können Anleger gegenüber einem Kauf der Aktie trotzdem einen kleinen Gewinn erzielen. Sollte die Aktie unter 60 US-Dollar fallen, werden Verluste durch den zum Einstieg gewährten Rabatt begrenzt.

Umgekehrt sind bei steigenden Kursen deutliche Überrenditen möglich. Kann das Widerstandscluster bei 75 US-Dollar erreicht werden, ist mit dem Zertifikat ein Gewinn von 30 Prozent möglich. Erst für Kursgewinne jenseits der 80-Dollar-Marke würden Aktien- gegenüber Zertifikateanlegern besser abschneiden. Das Discount-Zertifikat ME7DDV kombiniert die Chance auf eine Überrendite mit Risikominimierung also in hervorragender Art und Weise – gerade im Hinblick auf den fundamental unsicheren Ausblick der Aktie.

Fazit: Jetzt nicht aufgeben!

Hinter den Anlegern von PayPal liegt eine ebenso lange Durststrecke wie Serie von Enttäuschungen. Wer dem Papier trotz allem treu geblieben ist, sollte sich jetzt aber nicht entmutigen lassen, denn der Aktie sind in den vergangenen Wochen technisch substanzielle Verbesserungen gelungen.

Wer sich noch nicht engagiert hat oder PayPal eine zweite Chance geben möchte, sollte dringend einen Blick auf das Discount-Zertifikat ME7DDV werfen. Das bietet nicht nur die Chance auf eine deutliche Überrendite, sondern begrenzt im Misserfolgsfall auch die anfallenden Verluste ganz erheblich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion