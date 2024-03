In unserer letzten Kommentierung zu Palladium thematisierten wir eine inverse SKS-Formation, die ein starkes Indiz für eine bevorstehende untere Trendwende war. Für Palladium ging es „nur“ noch darum, die Nackenlinie dieser Formation zu überspringen und damit das Ganze abzuschließen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 03. März hieß es unter anderem „[…] Wir möchten die Aufmerksamkeit auf die sich andeutende inverse S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation lenken. Der eine oder andere Leser kennt sicherlich die „normale“ SKS-Formation, die sich nicht selten am Ende von Aufwärtsbewegungen ausbildet und eine Korrektur einläutet. Die inverse SKS-Formation findet sich entsprechend am Ende von Abwärtsbewegungen und läutet nach Vollendung nicht selten Erholungsbewegungen ein. Wir haben die inverse SKS-Formation einmal orange hinterlegt. Die Nackenlinie fällt just mit dem eminent wichtigen Widerstandsbereich von 1.000 US-Dollar zusammen. Palladium rückte zuletzt dicht an diesen heran… Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Palladium muss über die 1.000 US-Dollar, um die Bodenbildung voranzutreiben. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1.200 US-Dollar / 1.300 US-Dollar eröffnen. Hier liegt eine überaus stark ausgebaute Widerstandszone, an der im Dezember der letzte Erholungsversuch kläglich scheiterte. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer unter die 860 US-Dollar sind zu vermeiden. Anderenfalls würde Palladium weiteres Ungemach drohen.“

Der obere Chart verdeutlicht die jüngsten Entwicklungen. Palladium durchbrach die 1.000 US-Dollar und damit die Nackenlinie. Die inverse SKS-Formation vervollständigte sich.

In den letzten Tagen marschierte Palladium in Richtung 1.100 US-Dollar. Der Preisanstieg von knapp 10 Prozent muss es noch nicht gewesen sein. Die in unserer letzten Kommentierung skizzierte Zielzone 1.200 US-Dollar / 1.300 US-Dollar hat weiterhin Bestand.

Kurzum. Der Ausbruch über die 1.000 US-Dollar und damit einhergehend die Vervollständigung der inversen SKS-Formation entfalten ihre Wirkung. Palladium schwingt sich aktuell auf 1.100 US-Dollar auf. Die aktuelle Konstellation offeriert weitere Preissteigerungen in Richtung 1.200 US-Dollar. Mit Rücksetzern muss jederzeit gerechnet werden. Solange sich diese oberhalb von 1.000 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich.