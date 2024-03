(Berichtigung: Zahlen bei der Abstimmung korrigiert, 2. Abs. Das auf der Seite des Bundestags veröffentlichte Abstimmungsergebnis weicht leicht von den Zahlen ab, die Bundestags-Vizepräsidentin Magwas im Plenum verkündet hat.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union ist im Bundestag erneut mit ihrem Antrag auf Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine gescheitert. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte am Donnerstag gegen die Initiative von CDU und CSU. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich verteidigte in der Debatte das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer Lieferung. "Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen. Gebraucht wird Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Und das tut der Bundeskanzler in der Abwägung, die er als Regierungschef hat", sagte Mützenich.