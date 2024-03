Seite 2 ► Seite 1 von 2

Graz (ots) - Schnelles Wachstum führt zu Chaos - zumindest dann, wenn diewichtigsten Unternehmensinformationen nicht gebündelt vorliegen. Die Lösung: EinIntranet, das Mitarbeitern einen einfachen und direkten Zugriff auf allewichtigen Dateien und Dienste ermöglicht. Florian Gerstner, Alexander Knechtlund Fabio Moretti haben mit LearningSuite.io (http://learningsuite.io) , derbesten Lösung für E-Learning im gesamten DACH-Raum, eine Möglichkeit für Coachesund Agenturen geschaffen, um unkompliziert ein eigenes Intranet für Unternehmenzu erstellen. Doch wie gelingt das im Detail?Ein Unternehmen ist nur so leistungsfähig wie seine Mitarbeiter - und die müssenregelmäßig über die neuesten Entwicklungen informiert und geschult werden.Gerade für Agenturen und Coaching-Unternehmen, die sich im konstanten Wachstumbefinden, ist es essenziell, dass jeder Mitarbeiter auf dem neuesten Stand ist.Besonders brenzlig wird es, wenn viele neue Mitarbeiter eingestellt werden - undim Betriebsalltag einfach die Zeit fehlt, um sie persönlich mit allen wichtigenInformationen zu versorgen. "In solchen Situationen fällt Agenturen undCoaching-Unternehmen schnell auf, dass sie an ihrer internen Strukturierungarbeiten müssen", erklärt Florian Gerstner, Geschäftsführer der LearningSuiteGmbH. "Sie sehen, wie fatal es ist, wenn Informationen im Betriebsalltagverloren gehen oder vielleicht nicht bei allen Mitarbeitern ankommen. Esherrscht Chaos, das sie für weiteres Wachstum dringend beseitigen müssen.""Wenn alle wichtigen Informationen zentral gesammelt werden, kann nichts mehrschiefgehen", so der Experte weiter. Die Lösung: Ein Intranet, das denMitarbeitern alle wichtigen Informationen, Dienste, Formulare und Handbücheronline zur Verfügung stellt. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern AlexanderKnechtl und Fabio Moretti hat er mit LearningSuite.io (http://learningsuite.io)eine Plattform für Unternehmen geschaffen, um ihre Mitarbeiterkommunikationstrukturell zu verbessern. "Durch LearningSuite.io (http://learningsuite.io)können Agenturen und Coaching-Unternehmen ein Intranet erstellen und ihrenMitarbeitern gleichzeitig Schulungsmaterial bereitstellen", erklärt derGeschäftsführer. Somit wird vor allem der Onboarding-Prozess neuerTeammitglieder erleichtert. Es gibt jedoch einige Dinge, die bei der Erstellungeines Intranets unbedingt beachtet werden sollten - welche fünf Aspektebesonders wichtig sind, haben Florian Gerstner, Alexander Knechtl und FabioMoretti im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Einen nutzerorientierten Ansatz verfolgenEin Intranet ist nur so gut, wie seine Navigation. Ist diese nichtnutzerorientiert entworfen, ist es für die Mitarbeiter sehr schwierig, das