Hamburg (ots) - Die Hamburger Sparkasse AG (http://www.haspa.de) (Haspa)

befindet sich mit ihrem regionalen Geschäftsmodell weiter auf Wachstumskurs. Das

Jahresergebnis verbesserte sich auf 115 Mio. Euro (Vorjahr: 45 Mio. Euro). "Die

Haspa blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023. Wie unsere Kunden haben

auch wir von der Zinswende der EZB profitiert. Es freut uns sehr, dass wir trotz

eines intensiven Wettbewerbs sogar noch Einlagen hinzugewonnen haben. Das ist

ein schöner Vertrauensbeweis unserer Kunden", sagt Dr. Harald Vogelsang,

Vorstandssprecher der Haspa anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen

Geschäftszahlen für 2023. "Unser Wachstum zeigt sich auch mit 16.000

zusätzlichen Joker-Konten. Und wir konnten noch mehr Menschen von den Vorteilen

des Wertpapiersparens überzeugen."



Jahresergebnis deutlich verbessert





Die Haspa hat im Jahr 2023 nach Steuerzahlungen in Höhe von rund 141 Mio. Euro(Vorjahr: 100 Mio. Euro) unter dem Strich ein Jahresergebnis in Höhe von 115Mio. Euro (Vorjahr: 45 Mio. Euro) erzielt. "Mit dem Ergebnis sind wir durchauszufrieden. Auf Dauer müssen wir es aber noch weiter steigern, damit wir dasWachstum der Metropolregion und die Transformation für eine nachhaltige Zukunftmit unserer Kreditvergabe angemessen begleiten können. Wir investieren zudem insichere und moderne digitale Bankdienstleistungen. Hierfür benötigen wir einkontinuierlich wachsendes Eigenkapital aus erwirtschafteten Gewinnen", sagtHarald Vogelsang.2 Mio. Euro Sonderspende für gute ZweckeDer positive Geschäftsverlauf hat die Haspa auch dazu veranlasst, noch mehrGutes zu tun. Elf gemeinnützige Einrichtungen wurden mit einer Sonderspende inHöhe von insgesamt 2 Mio. Euro bedacht. "Die Haspa setzt sich seit ihrerGründung für das Wohl der Menschen und zum Wohle der wirtschaftlichenEntwicklung unserer Heimatstadt ein. Mit unserer zusätzlichen Spende für guteZwecke möchten wir dazu beitragen, Hamburg noch lebens- und liebenswerter zumachen. Das ist uns eine Herzensangelegenheit", erläutert Harald Vogelsang.Zinsüberschuss profitiert von Zinswende - weitere Einlagen gewonnenDer Zinsüberschuss - die wichtigste Ertragsquelle der Haspa - konnte 2023spürbar um rund 200 Mio. Euro auf 873 Mio. Euro gesteigert werden. Wie ihreKunden hat auch die Haspa in erheblichem Maße von den gestiegenen Zinsenprofitiert. Die Kundeneinlagen haben sich trotz eines intensiven Wettbewerbssogar noch leicht erhöht - um gut 200 Mio. Euro auf gut 39,3 Mrd. Euro. "Die