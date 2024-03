Boston, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) - Die neue Lösung erweitert Amazon

Amazon S3 ist ein Objektspeicherdienst von Amazon Web Services (AWS), derbranchenführende Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Leistungbietet. Nasuni Edge für Amazon S3 unterstützt Arbeitslasten im Petabyte-Bereichund ermöglicht Kunden die Ausführung von S3-kompatiblem Speicher, derausgewählte S3-APIs auf AWS Outposts, AWS Local Zones und Kundenumgebungen vorOrt unterstützt. Die einzigartige Cloud-native Architektur von Nasuni ist daraufausgelegt, die Leistung zu verbessern und Geschäftsprozesse zu beschleunigen.Der sofortige Dateizugriff ist in verschiedenen Branchen unerlässlich, z. B. inder Fertigung, im Immobilien-, Ingenieur- und Bauwesen sowie im Gesundheits- undEnergiesektor, wo entfernte Einrichtungen mit begrenzter Bandbreite großeDatenmengen erzeugen, die schnell verarbeitet und in Amazon S3 aufgenommenwerden müssen. Darüber hinaus ist Kunden zunehmend eine einheitliche Plattformfür den Zugriff auf und den Schutz von Datei- und Objektdaten wichtig, die esihnen ermöglicht, kleine und große Projekte mit On-Premise- undCloud-zentrierten Workloads über ein einziges Angebot abzuwickeln."Nasuni Edge für Amazon S3 bietet uns die Möglichkeit, nahtlos mit Nasuni zuinteragieren", sagt Alex Serban, Seniormanager für Site Reliability andOperations bei Electronic Arts. "Dieser Ansatz für die Zusammenarbeit mit Nasunisteigert nicht nur unsere betriebliche Effizienz, sondern führt auch einenstandardisierten Prozess ein. Das Potenzial von Nasuni Edge für Amazon S3, zeigtsich in seiner Fähigkeit die Leistung zu steigern und die Verteilung vonSoftware-Builds an Teams rund um den Globus zu beschleunigen. Diese Verbesserung