Berlin (ots) - 29. Plattform Gesundheit des IKK e.V. / Grundlegende

Strukturänderungen im Gesundheitswesen und zwischen den Gesundheitsprofessionen

notwendig / Gesetzesentwürfe Krankenhausstrukturreform und GSVG kommen noch vor

Ostern



Der zunehmende Fachkräfte- bzw. Nachwuchsmangel im Gesundheitswesen sowie sich

ändernde Anforderungen an die medizinische Versorgung einer alternden

Bevölkerung sorgen für große Herausforderungen: Aktuellen Studien zufolge können

im Jahr 2035 knapp 1,8 Millionen Stellen im Gesundheitssystem nicht mehr besetzt

werden. Für die Behebung des Fachkräftemangels wird es jedoch nicht die eine

große Lösung geben, ihm kann nur mittels verschiedener Ansätze begegnet werden.

Dies ist das Fazit der gestrigen 29. Plattform Gesundheit des IKK e.V. Unter dem

Titel "Mind the gap: Versorgungsbedarf versus Fachkräftemangel" diskutierten

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesundheitswesen und Wissenschaft

sowie rund 160 Gäste das kontroverse, vielschichtige Thema in der

Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin sowie im Live-Stream.







steigen als die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen", skizziert

Prof. Dr. Boris Augurzky , Leiter des Kompetenzbereichs "Gesundheit" am

RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. den Rahmen des

Fachkräftemangels in Deutschland. Deutschland trete hinsichtlich seiner

Bevölkerung gerade in die Phase einer Schrumpfung und starken Alterung ein, die

das Problem massiv verschärfe, so Augurzky. "Wir müssen alle Hebel in Bewegung

setzen, um die Personalknappheit zu vermindern", fordert der Wissenschaftler.

"Dabei müssen wir sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite

ansetzen." Seiner Ansicht nach gehören dazu die Erhöhung der verfügbaren

Arbeitszeit im Gesundheitswesen, die Gewinnung von Nachwuchs aus anderen

Branchen wie auch die Zuwanderung, aber ebenso der vermehrte Einsatz moderner

Technologien, die Aufwertung der Pflege, Bürokratieabbau sowie eine bessere

Patientensteuerung und Optimierung der Versorgungsstrukturen.



"Wir müssen unsere Hausaufgaben machen", pflichtet ihm Michael Weller , Leiter

Abteilung 2 Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung im Bundesministerium für

Gesundheit bei. Er verweist einerseits auf den Handlungsdruck gerade für das

Gesundheitswesen und andererseits auf die langen Vorlaufzeiten von Reformen bis

zu ihrem Wirksamwerden. "Spürbare Wirkungen wird die geplante Krankenhausreform Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Gerade im Gesundheitswesen werden die Bedarfe der Versorgung absehbar stärkersteigen als die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen", skizziertProf. Dr. Boris Augurzky , Leiter des Kompetenzbereichs "Gesundheit" amRWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. den Rahmen desFachkräftemangels in Deutschland. Deutschland trete hinsichtlich seinerBevölkerung gerade in die Phase einer Schrumpfung und starken Alterung ein, diedas Problem massiv verschärfe, so Augurzky. "Wir müssen alle Hebel in Bewegungsetzen, um die Personalknappheit zu vermindern", fordert der Wissenschaftler."Dabei müssen wir sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseiteansetzen." Seiner Ansicht nach gehören dazu die Erhöhung der verfügbarenArbeitszeit im Gesundheitswesen, die Gewinnung von Nachwuchs aus anderenBranchen wie auch die Zuwanderung, aber ebenso der vermehrte Einsatz modernerTechnologien, die Aufwertung der Pflege, Bürokratieabbau sowie eine besserePatientensteuerung und Optimierung der Versorgungsstrukturen."Wir müssen unsere Hausaufgaben machen", pflichtet ihm Michael Weller , LeiterAbteilung 2 Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung im Bundesministerium fürGesundheit bei. Er verweist einerseits auf den Handlungsdruck gerade für dasGesundheitswesen und andererseits auf die langen Vorlaufzeiten von Reformen biszu ihrem Wirksamwerden. "Spürbare Wirkungen wird die geplante Krankenhausreform