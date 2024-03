NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Zwar habe das operative Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene im vierten Quartal die Konsensschätzung um 11 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Im Autogeschäft habe das Unternehmen beim Ebit aber schwächer abgeschnitten als erwartet. Der Free Cashflow in diesem Bereich hingegen liege deutlich über der Markterwartung./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (14. März 2024, 15:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m