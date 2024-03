FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Donnerstag negativ auf Konjunkturdaten aus den USA reagiert. Sowohl der deutsche Leitindex Dax als auch sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 dämmten nach den Daten ihre Gewinne ein. Doch erst mit dem verhaltenen Handelsstart an den US-Börsen drehten sie in die Verlustzone - zuletzt standen Kursabschläge von jeweils rund 0,2 Prozent zu Buche.

Während die US-Erzeugerpreise im Februar überraschend deutlich gestiegen waren, hatte der Einzelhandelsumsatz weniger zugelegt als erwartet. Zudem ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken.