BROWNSVILLE (dpa-AFX) - Das größte jemals gebaute Raketensystem hat auch einen dritten Testflug nicht wie erhofft abschließen können - aber erstmals den Weltraum erreicht. Das unbemannte "Starship" hob am Donnerstag von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab, wie Live-Bilder des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zeigten. Die obere Raketenstufe schaffte es bis ins All, wurde dann aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört, wie die Kommentatoren des Livestreams mitteilten.

"Glückwunsch an das Team von SpaceX", schrieb Gründer Musk bei der Online-Plattform X, vormals Twitter, die ebenfalls in seinem Besitz ist. "Das Starship hat Orbitalgeschwindigkeit erreicht." Das Raketensystem werde "das Leben multiplanetarisch machen". Auch Bill Nelson, Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, gratulierte SpaceX zu einem "erfolgreichen Testflug". Der deutsche Astronaut Alexander Gerst bezeichnete den Testflug bei X als einen "großen Schritt vorwärts": "Jedes Mal ein Stück weiter, bis hinter den Horizont!", schrieb Gerst. "Gratulation an das SpaceX-Team für den sehr aufschlussreichen und weitgehend erfolgreichen Testflug ins All bis hin zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre!"