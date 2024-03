ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Profitabilität im Autogeschäft sei etwas schwach ausgefallen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besser als erwartet seien dagegen der Free Cashflow und die Dividende je Aktie gewesen. Nun stünden Aussagen der Münchener zur Verwendung des Kapitals in der kommenden Woche im Fokus des Marktes./bek

