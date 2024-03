Die ENNOVI-Net Steckverbinder sind mit einer standardisierten USCAR-Schnittstelle ausgestattet. Was sie jedoch von bestehenden Produkten, die diese Schnittstelle verwenden, unterscheidet, ist, dass ENNOVI-Net Einpressstifte anstelle von Lötstiften für die Durchsteckmontage hat. Diese zum Patent angemeldete Innovation macht das Löten komplett überflüssig.

Durch den Zugang zu Einpressverbindungen wird den Kunden in der Automobilindustrie ein wesentlich einfacheres und schnelleres Montageverfahren geboten, bei dem die Gefahr von Fehlern deutlich geringer ist. Da kein Lötzinn mehr verwendet wird, gibt es keine Probleme, die durch Schwankungen in der Menge der aufgetragenen Lötpaste (und die damit verbundene Kapazität) verursacht werden. Darüber hinaus bedeutet die Kürze und geringere Kapazität von Einpressstiften im Vergleich zu Lötstiften auf der Leiterplatte, dass Resonanzen reduziert werden. Aus den beiden oben genannten Gründen kann eine höhere Signalintegrität erreicht werden. Darüber hinaus unterstützt eine Einpressstrategie eine sozialverträgliche Fertigung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu Lötverfahren, bei denen während der Montage Lötdämpfe entstehen.

Die ENNOVI-Net Automotive Ethernet-Steckverbinderlösung ermöglicht die Anpassung an spezifische Leiterplatten- und Steckverbinderschnittstellenpositionen und ermöglicht so die Integration in Endanwendungen. Aufgrund des großen Angebots von ENNOVI an freigegebenen Einpressstiften für die meisten der größten Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie können deren spezifische Einpressstifte berücksichtigt werden. Die ENNOVI-Net-Steckverbinder unterstützen einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +105°C und haben eine Lebensdauer von ≥ 25 Steckzyklen.