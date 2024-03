Die RGMPs des World Gold Council dienen als Benchmark für die Goldminenindustrie und betonen Schlüsselbereiche wie Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und solide Governance-Praktiken. Calibres Erreichen der RGMP-Konformität im Jahr 3 bestätigt das Engagement des Unternehmens, diese grundlegenden Prinzipien in allen seinen Betrieben aufrechtzuerhalten.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir im dritten Jahr die RGMPs des World Gold Council erfüllen. Diese Errungenschaft unterstreicht unser Streben nach Exzellenz in Sachen Nachhaltigkeit und ethischen Bergbaupraktiken. Sie spiegelt unsere Verpflichtung wider, positive Auswirkungen auf die Umwelt zu fördern, mit lokalen Gemeinden zusammenzuarbeiten und diese zu unterstützen sowie strenge Governance-Standards einzuhalten.

"Calibres Befolgung der RGMPs wird durch unsere umfassenden Nachhaltigkeitsinitiativen veranschaulicht. Die Bemühungen des Unternehmens gehen über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinaus und konzentrieren sich auf kontinuierliche Verbesserungen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sowie auf ein transparentes und umfassendes Engagement in den Gemeinden, um einen positiven Einfluss auf die Regionen zu haben, in denen wir tätig sind."

Der RGMP-Konformitätsbericht und der Assurance Letter können hier und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com eingesehen werden.

Community Relations Manager erhält prestigeträchtige "Woman of Gold"-Auszeichnung

Calibre ist außerdem stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Community Relations Managerin des Unternehmens in Nicaragua, Angelica Calderon, von Women in Mining-Central America als "Woman of Gold" ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Anerkennung unterstreicht Frau Calderons herausragende Beiträge zu Calibres Nachhaltigkeitsbemühungen und ihre unschätzbare Rolle bei der Förderung positiver Beziehungen zu den Gastgemeinden des Unternehmens.