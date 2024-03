Hamburg (ots) - Alle Beschäftigten haben Anspruch auf sichere und gesunde

Arbeitsbedingungen. Trotzdem kommt Gewalt in einigen Branchen regelmäßig vor. Wo

ist dies häufiger der Fall und wie können Unternehmen ihren Beschäftigten

helfen, damit umzugehen? Zahlen und Forschungsergebnisse zu Gewalt und

Aggression in den von ihr betreuten Branchen stellt die Berufsgenossenschaft für

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) in einem aktuellen Bericht vor.



Rund 26.500 Schreck- und Gewaltvorfälle wurden der BGW von 2018 bis 2022 als

meldepflichtige Arbeitsunfälle angezeigt, jährlich sind es durchschnittlich

circa 5.300. Meldepflichtig ist ein Arbeitsunfall, wenn er zu mehr als drei

Tagen Arbeitsunfähigkeit führt. Mehr als drei Viertel davon sind Gewaltvorfälle

zwischen Beschäftigten oder von betriebsfremden Personen ausgehend. Zu den

ebenfalls erfassten "Schreckvorfällen" gehören beispielsweise auch Bedrohungen

ohne körperliche Gewalt. In 88 Prozent aller Vorfälle kommt es zu einer

physischen Verletzung, in 12 Prozent zu einer psychischen Verletzung. Dabei ist

zu bedenken, dass eine psychische Verletzung sich oft erst mit zeitlichem

Abstand zeigt und nicht zu einer Meldung zu führt.







Beratungseinrichtungen" (35 Prozent), "Pflege" (28 Prozent) sowie "Kliniken" (14

Prozent). Diese Verteilung überrascht nicht, denn besonders in den beiden

erstgenannten Branchen betreut oder pflegt das Fachpersonal häufig Menschen mit

herausforderndem Verhalten und in außergewöhnlichen sozialen Situationen.

Strategien gegen Gewalt, die in anderen Arbeitsfeldern funktionieren, sind dort

nur begrenzt anwendbar.



Zahl der Meldungen hat zugenommen



Die Zahl der jährlich gemeldeten Vorfälle hat sich von 2018 bis 2022 nur wenig

verändert. Beim Blick weiter zurück zeigt sich jedoch bis heute eine Zunahme der

Meldungen: 2020 veröffentlichte die BGW eine gleichartige Statistik für die

Jahre 2015 bis 2019. In dieser Zeit lag der Jahresdurchschnitt bei knapp 5.000

Schreck- und Gewaltvorfällen. Im Jahr 2015 wurden rund 4.500 Arbeitsunfälle im

Zusammenhang mit Schreck und Gewaltvorfällen gemeldet.



Wie stark die Häufigkeit der Vorfälle zunimmt und in welchem Maß ein stärkeres

Bewusstsein dafür sorgt, dass diese öfter gemeldet werden, lässt sich nicht

sicher feststellen. "Wie man es auch dreht und wendet, die Zahlen sind zu hoch",

sagt Jörg Schudmann, Hauptgeschäftsführer der BGW. "Der Umgang mit Gewalt und

Aggression ist deshalb ein wichtiger Teil des betrieblichen Arbeits- und

Gesundheitsschutzes."



Studie zeigt viele Gewaltvorfälle in Notaufnahmen



Im Fokus der Öffentlichkeit steht aktuell die Gewalt in Kliniken. Dass die Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die meisten Meldungen kommen aus den Branchen "Betreuungs- undBeratungseinrichtungen" (35 Prozent), "Pflege" (28 Prozent) sowie "Kliniken" (14Prozent). Diese Verteilung überrascht nicht, denn besonders in den beidenerstgenannten Branchen betreut oder pflegt das Fachpersonal häufig Menschen mitherausforderndem Verhalten und in außergewöhnlichen sozialen Situationen.Strategien gegen Gewalt, die in anderen Arbeitsfeldern funktionieren, sind dortnur begrenzt anwendbar.Zahl der Meldungen hat zugenommenDie Zahl der jährlich gemeldeten Vorfälle hat sich von 2018 bis 2022 nur wenigverändert. Beim Blick weiter zurück zeigt sich jedoch bis heute eine Zunahme derMeldungen: 2020 veröffentlichte die BGW eine gleichartige Statistik für dieJahre 2015 bis 2019. In dieser Zeit lag der Jahresdurchschnitt bei knapp 5.000Schreck- und Gewaltvorfällen. Im Jahr 2015 wurden rund 4.500 Arbeitsunfälle imZusammenhang mit Schreck und Gewaltvorfällen gemeldet.Wie stark die Häufigkeit der Vorfälle zunimmt und in welchem Maß ein stärkeresBewusstsein dafür sorgt, dass diese öfter gemeldet werden, lässt sich nichtsicher feststellen. "Wie man es auch dreht und wendet, die Zahlen sind zu hoch",sagt Jörg Schudmann, Hauptgeschäftsführer der BGW. "Der Umgang mit Gewalt undAggression ist deshalb ein wichtiger Teil des betrieblichen Arbeits- undGesundheitsschutzes."Studie zeigt viele Gewaltvorfälle in NotaufnahmenIm Fokus der Öffentlichkeit steht aktuell die Gewalt in Kliniken. Dass die