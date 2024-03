Frankfurt am Main (ots) - Die außerordentliche Mitgliederversammlung gibt den

Startschuss für die Entwicklung zum Vollversorger-Verband der pharmazeutischen

Unternehmen in Deutschland.



Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) hat heute auf einer

außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main wichtige

strategische Weichenstellungen beschlossen und in der Verbandssatzung verankert.







Interessenvertretung der Branche ausbauen und das ganze Spektrum der

Hersteller verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente

repräsentieren können.

- Mit einer neu geschaffenen Landesverbandsstruktur wird die Präsenz der Branche

auf der Ebene der Bundesländer gestärkt. Dazu tritt der BAH / Pharma

Deutschland dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) bei und nutzt dessen

Struktur.

- Um die deutsche Pharmabranche auch auf der europäischen Ebene besser vertreten

zu können, wird der Verband die Präsenz der Themen der deutschen

Pharmaindustrie durch die Gründung eines eigenen Büros in Brüssel

gewährleisten.



"Die Umbenennung des Verbandes in 'Pharma Deutschland' beschreibt den Kern

unserer Neuausrichtung", kommentiert Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender des

BAH. "Wir werden uns 'Pharma Deutschland' nennen, weil wir auf der Basis der

heute gefassten Beschlüsse zur Neuausrichtung des Verbandes in der Lage sein

werden, die gesamte Pharmaindustrie in Deutschland zu repräsentieren. Der BAH

ist mit über 400 Mitgliedern bereits heute der mitgliederstärkste Verband der

deutschen pharmazeutischen Industrie. Denn gemessen an ihrer wirtschaftlichen

Bedeutung ist die Pharmabranche insgesamt auf allen politischen Ebenen noch

nicht angemessen vertreten. Deshalb wollen wir unseren Mitgliedern mit Pharma

Deutschland insbesondere durch die Schaffung einer Landesverbandsstruktur unter

dem Dach des VCI, der Gründung einer eigenen Anlaufstelle auf europäischer Ebene

und einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit einen Mehrwert bieten, den es bisher

nicht gibt."



Regionaler Fokus und gesteigerter Mitgliederservice bei Pharma Deutschland



"Die Einführung der Landesverbände bringt den Verband näher an seine Mitglieder

heran. Sie ermöglichen in enger Zusammenarbeit mit dem VCI eine effiziente

Interessensvertretung auf regionaler und bundesweiter Ebene. Sie leisten somit

einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Verbandes ", so Wieczorek.



Den Vorsitz der Landesverbände übernehmen:



- Region Nord (Schleswig-Hollstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen): Babette

Reiken, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

- Region Ost (Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt,

