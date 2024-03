--------------------------------------------------------------

Flug kostenlos prüfen! Jetzt Flug prüfen!

https://www.fairplane.de/

--------------------------------------------------------------



Wien/Wiesbaden (ots) - Streikaufrufe für Lufthansa- oder Sicherheitspersonal

reissen nicht ab. Passagiere brauchen gute Nerven! Ein Überblick über die

Passagierrechte der EU-VO 261/2004.





Entschädigung nach EU-VOJe nach Länge der gebuchten Flugstrecke kann ein Anspruch auf pauschaleAusgleichszahlung pro Passagier in der Höhe von 250 EUR, 400 EUR oder 600 EURbestehen.Wenn der Streik einen außergewöhnlichen Umstand darstellt (nicht von derFluglinie beherrschbares Ereignis), muss das Luftfahrtunternehmen keineAusgleichsleistung zahlen.Prof. Dr. Ronald Schmid, FairPlane Unternehmenssprecher: Der EuGH hat Streiksdes Airline eigenen Personals bereits nicht als außergewöhnlichen Umstandbeurteilt. Streikt aber Sicherheitspersonal, so kann die Fluglinie das nichtabwenden oder beherrschen, es liegt ein außergewöhnlicher Umstand vor.BetreuungsleistungAb einer zweistündigen Abflugverspätung besteht Anspruch aufUnterstützungsleistungen von der Fluglinie. (bei Flugstrecken bis zu 1.500 km).Bei längeren Flugstrecken erst bei Wartezeiten von drei oder vier Stunden.Speisen, Getränke, aber auch Hotelübernachtungen sowie den Transfer bis zumneuen Abflug muss die Fluglinie zur Verfügung stellen, auch beim Vorliegen vonaußergewöhnlichen Umständen .FairPlane Tipp: Erhalten Passagiere dafür keine Gutscheine vomLuftfahrtunternehmen, alle Rechnungen aufbewahren und die Erstattung der Kosteneinfordern.Recht auf ErsatzbeförderungAuch bei streikbedingten Flugausfällen haben Passagiere das Recht aufBeförderung. Die Airline muss zeitnah eine gleichwertige Ersatzbeförderunganbieten. Diese kann auch per Bahn oder Bus stattfinden. Nicht jedeErsatzbeförderung ist zumutbar.Selbst ein neues Ticket buchen?Wenn die von der Fluglinie angebotene Ersatzbeförderung nicht zeitnah erfolgt,oder unzumutbar ist, der Fluglinie schriftlich unter kurzer Fristsetzungmitteilen, dass selbst ein (möglichst kostengünstiger) Ersatzflug gebucht und inRechnung gestellt wird.Ticketkosten zurückerhaltenWenn die angebotene Ersatzbeförderung nicht in Anspruch genommen wird, weil dieReise sinnlos geworden ist, Vertragsauflösung und Recht auf Rückerstattung derTicketkosten. Der Ticketpreis muss binnen 7 Tagen ohne Abzüge refundiert werden.Der Reisende kann also zwischen der Ersatzbeförderung oder dem Ersatz derTicketkosten wählen. Beides kann nicht gefordert werden.Die Ansprüche verjähren nach innerstaatlichem Recht, in Deutschland drei Jahrenach dem Jahr des Schadensereignisses, in Österreich drei Jahre nach demSchadensereignis.Betroffene Flüge einfach zur Prüfung bei FairPlane(https://www.fairplane.de/calculator/flight/wordpress-b) eingeben.Flug kostenlos prüfen! Jetzt Flug prüfen! (https://www.fairplane.de/)Pressekontakt:Alexandra HawlicekMarketing und Public RelationsTel.: +43 1 532 01 46 58 Mobil +436765538820