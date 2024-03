Risen Energy hat sich aus einfachen Gründen für HJT entschieden. Zunächst bietet HJT den höchsten Wirkungsgrad und die höchste Stromerzeugung unter den Einfachsolarzellentechnologien, was zusammen mit dem geringen Kohlenstoffausstoß dazu beiträgt, dass die Forderung nach niedrigeren Stromgestehungskosten und geringeren Kohlenstoffemissionen besser erfüllt wird. Zweitens kann die HJT-Zellenstruktur mit Perowskit kombiniert werden, um Tandemzellen zu bilden, was zeigt, dass die HJT-Technologie die beste Fähigkeit zur Technologie-Iteration aufweist. Wenn der Wirkungsgrad der Tandemzellen 30 % übersteigt, kann die Ausgangsleistung der aktuellen Hyper-ion-Module über 850 W erreichen, ohne dass die Modulgröße geändert werden muss.

NINGBO, China, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Als einziger Hersteller unter den 10 weltweit führenden Photovoltaik (PV)-Unternehmen, der sich auf n-Typ-Heterojunction (HJT)-Technologie und -Produkte konzentriert, hat Risen Energy seit 2018 Forschung und Entwicklung im Bereich der HJT-Technologie betrieben. 2019 wandte das Unternehmen erstmals die MBB-Technologie auf die HJT-Technologie an und reduzierte den Verbrauch von Silberpaste erfolgreich um etwa 100 mg. Sowohl 2020 als auch 2021 werden die HJT-Module des Unternehmens weltweit den ersten Platz bei den Auslieferungen einnehmen. Im Jahr 2022 wurden die HJT-Produkte dann umfassend verbessert und überarbeitet, was zur Einführung der Hyper-ion HJT-Produkte führte. Zum ersten Mal übertraf die Massenproduktionsleistung von Modulen 700 W und stellte damit zahlreiche neue Weltrekorde für die Modulleistung auf. Während der Entwicklung der HJT-Produkte hat Risen Energy auf innovative Weise ein integriertes Forschungs- und Entwicklungsmodell von den Siliziummaterialien bis zu den Modulen geschaffen und wurde so das erste Unternehmen in der Branche, das HJT-Produkte mit Null-Busbar, ultradünnen Siliziumwafern, Metallisierungsmaterialien mit geringem Silbergehalt und stressfreier Verbindungstechnologie in Massenproduktion herstellte. Dies hat die Massenproduktion der Hyper-ion HJT-Produkte entscheidend erleichtert.

Sicherlich ist die Praxis die einzige Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Risen Energy hat einen langfristigen empirischen Verifizierungsmechanismus für die Hyper-ion HJT-Module initiiert, um den Kunden eine solidere technische Grundlage für die Modulauswahl zu bieten. Nach der Veröffentlichung der empirischen CPVT-Daten für die Hyper-ion HJT-Module in Yinchuan und Hainan im Februar dieses Jahres (wo der durchschnittliche Stromerzeugungsgewinn der Hyper-ion HJT-Module im Vergleich zu PERC-Modulen 3,40 % in Yinchuan und 5,50 % in Hainan betrug. Weitere Einzelheiten finden Sie in dem früheren Artikel von Risen Energy unter https://www.prnewswire.com/news-releases/power-generation-gain-reached-6-86-empirical-data-of-risen-energys-hjt-hyper-ion-module-in-yinchuan-and-hainan-released-by-cpvt-302057064.html.) hat die Hainan-Basis des Unternehmens erneut die aktuellsten empirischen Daten für das erste Halbjahr veröffentlicht, die den wirtschaftlichen Vergleich der HJT-Module noch deutlicher machen.

Wie die obige Abbildung zeigt, die von der empirischen Basis Hainan verifiziert wurde, kann die kumulative Stromerzeugung pro Watt der Hyper-ion HJT-Module von August 2023 bis Januar 2024 584,75 Wh/W erreichen, mit einem zusätzlichen Stromerzeugungsgewinn von 4,76 % im Vergleich zu PERC-Modulen. Selbst im Dezember 2023, als die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Hainan einen relativ niedrigen kritischen Wert verzeichnete, kann die Stromerzeugung pro Watt der Hyper-ion-Module immer noch 65,05 Wh/W in einem Monat erreichen, was 4,57 % höher ist als bei den PERC-Modulen.

Derzeit arbeitet das technische Team von Risen Energy noch aktiv an den laufenden empirischen Projekten und sammelt und analysiert systematisch relevante Daten, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse zu gewährleisten. Da die Daten weiterhin gesammelt und aktualisiert werden, ist Risen Energy der festen Überzeugung, dass die Hyper-ion-Module mit ihrer herausragenden Stromerzeugungsleistung den Kunden umweltfreundlichere und kostengünstigere Installationslösungen bieten können, um ihren Nutzen zu maximieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2362443/Hainan_HJT_Hyper_ion_modules_VS_PERC_modules_Power.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/taglicher-stromerzeugungsgewinn-pro-watt-4-76--hoher-risen-energy-veroffentlicht-neueste-empirische-daten-zu-hyper-ion-hjt-modulen-302089697.html