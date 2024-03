PALM DESERT, Kalifornien, März 14, 2024 /PRNewswire/ -- Heather James Fine Art präsentiert eine Auswahl von 10 Gemälden von Winston Churchill. Die Kunstwerke stammen aus der größten Privatsammlung von Churchills Gemälden außerhalb des Vereinigten Königreichs, die noch nie öffentlich ausgestellt wurde, und stammen aus dem Besitz einer einzigen Familie. Die breite Öffentlichkeit kennt Churchill weniger als Maler denn als einen der größten Staatsmänner der Welt und Nobelpreisträger. Seine Gemälde spielten eine entscheidende Rolle in seinem Leben und bieten eine weitere Möglichkeit, diese überragende Persönlichkeit zu verstehen.

"Heather James ist begeistert, diese großartige Auswahl an Gemälden von Winston Churchill zu präsentieren", sagt Heather James Fine Art Co-Founder Jim Carona. "Churchill war nicht nur einer der größten Staatsmänner der Neuzeit, sondern sein persönlicher Ausflug in die Malerei zeigte auch sein Inneres, und die daraus resultierenden Kunstwerke sind technisch versiert und ästhetisch schön. Diese Werke lesen sich wie Seiten aus seinem Tagebuch, Erinnerungen an die Momente und Orte, die für einen der wichtigsten Männer seiner Zeit von Bedeutung waren. Wir von Heather James hatten die Ehre, in der Vergangenheit eng mit Churchills Familie und seinem Werk zusammenzuarbeiten, und betrachten seine Werke als eine unserer Spezialitäten. Es ist eine Freude, diese phänomenalen Beispiele weitergeben zu können".

Winston Churchill: Making Art, Making History , eine Ausstellung zu Ehren Churchills und seiner Gemälde im Heather James Museum, fordert uns auf, über die Rolle der Malerei in seinem kaleidoskopischen Leben nachzudenken.

Die zehn Gemälde von Heather James reichen von kühnen Landschaften über ein lebhaftes Stillleben bis hin zu einem ruhigen Innenraumporträt. Der Einfluss der Impressionisten und seine eigene Freude an der Malerei haben wahrscheinlich dazu geführt, dass Churchill sich für das Genre Landschaft entschied. Das Malen en plein air war ein Markenzeichen der Impressionisten, und so schleppte auch Churchill seine Farben und Leinwände ins Freie und in die Natur. Die Betrachtung eines Landschaftsgemäldes von Churchill ist wie das Lesen einer Seite aus seinem Tagebuch. In Anbetracht der vielen Anforderungen, die an seine Zeit gestellt wurden, und seiner Leistungen sowohl als Politiker als auch als Schriftsteller ist die Qualität und Produktivität seines künstlerischen Schaffens nur schwer zu ergründen.