Hannover (ots) - "Hinter uns liegt ein Jahr harter und erfolgreicher Arbeit: Das

Geschäftsjahr im Bereich CE haben wir mit über 1,8 Million Verträgen im

Neugeschäft abgeschlossen. Im Geschäftsfeld Bike gibt es bei den Neuverträgen

ein Plus von 50 Prozent - beides vor dem Hintergrund der konjunkturellen

Herausforderungen, die uns 2023 und auch dieses Jahr noch in Deutschland

beschäftigen", blickt Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender, auf

das vergangene Jahr zurück.



Der Wertgarantie Group ist es gelungen, ihre ambitionierten Wachstumsziele zu

erreichen - und in allen Bereichen die Planungen sogar zu übertreffen.

Geschäftsfeldübergreifend hat die Unternehmensgruppe das Geschäftsjahr mit 2

Millionen Neuverträgen abgeschlossen. In den Geschäftsfeldern CE und Bike steht

mit 8 Millionen Verträgen ein neuer Rekordbestand zu Buche. "Wir haben uns

erfolgreich in unseren Märkten behauptet. Das ist eine gute Nachricht", ordnet

Patrick Döring ein. "Dennoch: Wir agieren in einem Umfeld, in dem es

konjunkturell nicht gut aussieht in Deutschland!"







Deutschland wird aufmerksam in der Unternehmensgruppe, in der vor allem

Konsumgüter Versicherungsgegenstand sind, registriert: Allein der CE-Markt in

Deutschland hatte im vergangenen Jahr in den ersten drei Quartalen einen

Rückgang von sechs Prozent verkraften müssen, verdeutlicht Patrick Döring: "Umso

erfreulicher und anerkennenswerter ist es, dass wir uns als Wertgarantie

deutlich anders positioniert haben und stark zulegen konnten!"



Nahezu 7,4 Millionen Verträge im CE-Bereich, das entspricht einer Steigerung von

10 Prozent, ist neuer Höchstwert und zeigt die Stärke, mit der sich Wertgarantie

2023 behauptet hat . Im 60. Jahr des Bestehens ist es Wertgarantie gelungen, die

Basis der Partner durch engagierte und persönliche vertriebliche Arbeit weiter

zu festigen und darüber hinaus auszubauen.



Rekordwerte verzeichnet ebenfalls das Geschäftsfeld Bike: Im Neugeschäft hat

Wertgarantie hier um nahezu 50 Prozent zulegen können. Der Gesamtbestand ist

über 27 Prozent angewachsen, auf über 600.000 Kundinnen und Kunden zum Ende des

Jahres. "Neben der großen Dynamik in diesem Markt hat sich hier ausgezahlt, dass

wir konsequent während der Pandemie neue Partner gewonnen haben und nun

gemeinsam die vorhandenen Potentiale heben", erklärt Patrick Döring. Der Zuwachs

auf Vertragsseite zeigt sich ebenfalls in gestiegenen Beitragseinnahmen. Die

Gesamtsumme der Schäden, die der Versicherer für seine Kunden begleichen konnte,

stieg stark an: Neben der Verteuerung der einzelnen Schäden - resultierend auch Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das stagnierende, in einigen Segmenten sogar rückläufige, Wachstum inDeutschland wird aufmerksam in der Unternehmensgruppe, in der vor allemKonsumgüter Versicherungsgegenstand sind, registriert: Allein der CE-Markt inDeutschland hatte im vergangenen Jahr in den ersten drei Quartalen einenRückgang von sechs Prozent verkraften müssen, verdeutlicht Patrick Döring: "Umsoerfreulicher und anerkennenswerter ist es, dass wir uns als Wertgarantiedeutlich anders positioniert haben und stark zulegen konnten!"Nahezu 7,4 Millionen Verträge im CE-Bereich, das entspricht einer Steigerung von10 Prozent, ist neuer Höchstwert und zeigt die Stärke, mit der sich Wertgarantie2023 behauptet hat . Im 60. Jahr des Bestehens ist es Wertgarantie gelungen, dieBasis der Partner durch engagierte und persönliche vertriebliche Arbeit weiterzu festigen und darüber hinaus auszubauen.Rekordwerte verzeichnet ebenfalls das Geschäftsfeld Bike: Im Neugeschäft hatWertgarantie hier um nahezu 50 Prozent zulegen können. Der Gesamtbestand istüber 27 Prozent angewachsen, auf über 600.000 Kundinnen und Kunden zum Ende desJahres. "Neben der großen Dynamik in diesem Markt hat sich hier ausgezahlt, dasswir konsequent während der Pandemie neue Partner gewonnen haben und nungemeinsam die vorhandenen Potentiale heben", erklärt Patrick Döring. Der Zuwachsauf Vertragsseite zeigt sich ebenfalls in gestiegenen Beitragseinnahmen. DieGesamtsumme der Schäden, die der Versicherer für seine Kunden begleichen konnte,stieg stark an: Neben der Verteuerung der einzelnen Schäden - resultierend auch