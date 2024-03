MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Agrarhändler und Mischkonzern Baywa will seinen Aktionären für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen. Während das operative Geschäft zufriedenstellend verlaufen sei, hätten Zinsen und Steuern das Konzernergebnis deutlich belastet, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in München mit. Der Vorstand habe daher beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung vorzuschlagen. Damit solle die Eigenkapitalbasis des Konzerns gestärkt werden. Nachbörslich sackte der Aktienkurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um fünf Prozent ab.

Für das Jahr 2022 hatte Baywa eine reguläre Dividende von 1,10 Euro und eine Sonderdividende von 10 Cent je Aktie gezahlt. Die Geschäftszahlen von 2023 will Baywa wie geplant am 28. März veröffentlichen./stw/jha/