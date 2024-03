NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag nach US-Konjunkturdaten unter die Marke von 1,09 US-Dollar gerutscht. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0885 Dollar - das war ähnlich viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0925 (Mittwoch: 1,0939) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9153 (0,9141) Euro.

Die US-Währung profitierte vor allem von Preisdaten, die Erwartungen an eine baldige Leitzinssenkung der Notenbank Fed einen erneuten Dämpfer verpassten. Die Erzeugerpreise im Februar stiegen gegenüber dem Vormonat doppelt so stark wie erwartet. Zudem legte der Einzelhandelsumsatz weniger zu als prognostiziert, und die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging überraschend zurück.