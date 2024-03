NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Markterwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Dividende liege über der Konsensschätzung. Darüber hinaus habe Vonovia mit den Veränderungen bei den Schlüssel-Kennziffern sowie der neuen Dividendenpolitik auf der am Freitag anstehenden Analystenkonferenz zu den Zahlen einiges im Detail zu erläutern./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 18:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Tradegate (14. März 2024, 21:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m