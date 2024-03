Redmond, Washington, und Austin, Texas, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -

Leistungsstarker Cloud-Datenbank-Service jetzt auch in Deutschland und

Ankündigung fünf weiterer Cloud-Regionen in Planung für dieses Jahr (insgesamt

15 Regionen)



Microsoft Corp. und Oracle erweitern ihre Zusammenarbeit, um der wachsenden

Kundennachfrage nach Oracle Database@Azure (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

4115594-1&h=4156437711&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2

6o%3D4115594-1%26h%3D3796122072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oracle.com%252Fclo

ud%252Fazure%252Foracle-database-at-azure%252F%26a%3DOracle%2BDatabase%2540Azure

&a=Oracle+Database%40Azure) weltweit gerecht zu werden. Oracle Database@Azure

wird auf fünf weitere Regionen ausgeweitet, wodurch sich die geplante

Multi-Cloud-Verfügbarkeit auf insgesamt 15 Regionen global erhöht.





"Mit der Einführung von Oracle Database@Azure in Europa können Kunden in derRegion zum ersten Mal Oracle-Datenbankdienste lokal auf OCI-Hardware inAzure-Rechenzentren nutzen", so Erin Chapple, Vizepräsidentin von Microsoft fürAzure-Infrastrukturprodukte und Design. "Die Ausweitung unserer Zusammenarbeitmit Oracle zeigt unser gegenseitiges Engagement, Kunden dabei zu helfen, dieMigration von Workloads in die Cloud zu optimieren, damit sie das Beste vonOracle mit der Breite der Microsoft-Cloud-Dienste wie Azure AI kombinierenkönnen, um geschäftliche Innovationen zu fördern.""Wir haben die enorme weltweite Kundennachfrage nach Oracle Database@Azureaufgegriffen und kündigen daher heute fünf weitere Regionen für die Roadmap an",so Karan Batta, leitende Vizepräsidentin, Oracle Cloud Infrastructure. "Wir sindhochmotiviert durch die Global-500-Unternehmen aus den BereichenFinanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Öl und Gas, Pharmazie undanderen, die Oracle Database@Azure bereits nutzen. Die steigende Nachfrage unddie neuen und einheitlichen Anwendungsfälle bei OCI und Microsoft Azure zeigen,wie wichtig die Multi-Cloud-Implementierungen für unsere gemeinsamen Kundensind."Kunden können ab sofort Bestellungen für Oracle Database@Azure in der MicrosoftAzure-Region Deutschland West Zentral in Frankfurt aufgeben. Dies stellt dasDebüt von Oracle Database@Azure in Europa dar und ist die zweite Region nach derallgemeinen Verfügbarkeit von Microsoft Azure in USA Ost (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115594-1&h=652837451&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115594-1%26h%3D1187132845%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fazure.mic