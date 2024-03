Seoul, Südkorea, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -



- Beibehaltung des Frontgrill-Designs bei gleichzeitiger Minimierung des

Luftwiderstands, wodurch die Reichweite um ca. 20 km erhöht wird

- Überwindet die Uniformität des Designs von Elektrofahrzeugen und erhöht die

Marktfähigkeit ... Geeignet für SUVs und CUVs

- Automatische Entnahme des Ladegeräts und Schließen der Kappen/Deckel ...

Elektrifizierung und autonomes Fahren mit einer "Gesamtlösung" anstreben



Der harte globale Wettbewerb beschleunigt den Beginn des Zeitalters der

Elektrofahrzeuge (EV) durch die Verbesserung der Effizienz des Stromverbrauchs

(ECE). Neben der grundsätzlichen Herausforderung, die Batterieleistung zu

verbessern, werden laufend verschiedene andere Ansätze erforscht, wobei auch die

Verbesserung der aerodynamischen Leistung zur Verringerung des Luftwiderstands

an Bedeutung gewinnt.





Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 14. Mai bekannt, dass es ein "IntegriertesVorderseitenmodul" entwickelt hat, das das traditionelle Design des Kühlergrillsbeibehält und gleichzeitig den Luftwiderstand reduziert und die Designvielfaltsichert. Die Vorderseite bezieht sich auf den vorderen Teil des Fahrzeugs, wosich die Leuchten, der Kühlergrill und die Motorhaube befinden.Hyundai Mobis hat verschiedene Spitzentechnologien in dieses integrierte Modulintegriert, darunter ein aerodynamisches System, das den Luftwiderstandreduziert und die ECE verbessert. Zu den bemerkenswerten Merkmalen gehören einLiDAR, das nur während der Fahrt nach außen ragt, um das Design und die Sensorenzu schützen, sowie eine automatische Ladegerät-Rückholfunktion, die dasLadegerät nach Abschluss des Ladevorgangs zurückholt.Diese nächste Generation von Elektroautos wird als bahnbrechendes Beispiel fürdie Verbesserung von Leistung, Design und Komfort und die Konstruktion derFahrzeugfront als Gesamtpaket gepriesen.Ein dreifaches Upgrade in Bezug auf die Verbesserung der Reichweite, dieMarktfähigkeit des Designs und den LadekomfortDas markanteste Merkmal ist ein System, das Teile wie den Kühlergrill und dieMotorhaube automatisch öffnet und schließt, wodurch der Luftwiderstand bei hohenGeschwindigkeiten verringert und der ECE-Wert verbessert wird. Dieses System,das den Einlass von Außenluft und den Auslass von Luft nach dem Wärmeaustauschermöglicht, verbessert die Effizienz der Batteriekühlung und kontrolliert denLuftstrom. Dieses kombinierte aerodynamische System verlängert die Reichweitedes Elektrofahrzeugs um etwa 20 km.