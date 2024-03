Seite 2 ► Seite 1 von 6

Toronto, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -- Wachstum des verwalteten Vermögens: Valour verzeichnet einen erheblichenAnstieg seines verwalteten Vermögens und erreicht einen Rekordwert von 838Mio. CAD. Dies entspricht einem Anstieg von 19,8 % seit 28. Februar und bautauf einem Wachstum von 57,8 % seit 2. Januar 2024 auf.- Steigende Nachfrage nach regulierten digitalen Anlageprodukten: Dersprunghafte Anstieg des verwalteten Vermögens spiegelt die robuste Nachfragenach Valours umfangreichem Portfolio börsengehandelter digitalerAnlageprodukte wider. Dies ist ein Indiz für die Effektivität derUnternehmensstrategie, die Angebote auf die Interessen der Anlegerauszurichten. Zu den kürzlich lancierten ETPs gehören Valour Internet Computer(ICP), Valour Ripple (XRP) und Valour Binance (BNB) ETPs.DeFi Technologies Inc. (" Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (NEO: DEFI)(GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertesTechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellenKapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (" DeFi ") leistet,freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour "), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (" ETPs "),die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zum 14. Märzein verwaltetes Vermögen ("AUM") in Höhe von 838 Mio. CAD erreicht hat. Diesentspricht einem Anstieg von 19,8 % gegenüber dem 28. Februar und bedeutet einenerheblichen Anstieg von 57,8 % seit Jahresbeginn.Dieses bemerkenswerte Wachstum unterstreicht das zunehmende Interesse undVertrauen in den Markt für digitale Vermögenswerte. Das Wachstum von Valour beimverwalteten Vermögen ist auf die anhaltende Nachfrage nach den innovativenETP-Lösungen von Valour bei Anlegern zurückzuführen, die ein Engagement indigitalen Vermögenswerten unter einem regulierten Framework anstreben.Neben dem beachtlichen Anstieg des verwalteten Vermögens hat Valour vor kurzemseine Produktpalette mit der Einführung mehrerer neuer börsengehandelterProdukte erweitert. Dazu zählen Valour Internet Computer ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=772311707&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D2707082022%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-internet-computer-staking%26a%3DICP&a=ICP ) PhysicalStaking, Valour Ripple ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4115785-1&h=2113290988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4115785-1%26h%3D110981598%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-ripple%