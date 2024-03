Eine Abstimmung nur für Putin Präsidentenwahl in Russland beginnt Überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine und von Manipulationsvorwürfen beginnt an diesem Freitag (Ortszeit) in Russland die viel kritisierte Präsidentenwahl. Kremlchef Wladimir Putin will sich mit dem auf drei Tage angesetzten Urnengang …