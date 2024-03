FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag weiter gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Vortag ging es aber nur noch leicht nach unten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0877 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0925 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich weiterhin eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegensatz unter Druck setzte. Gestützt wurde der Dollar durch die Preisentwicklung in den USA. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Erzeugerpreise im Februar unerwartet stark gestiegen waren, was die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed bremste. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger weiter auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag stehen Zahlen zur Entwicklung der Einfuhrpreise, zur Industrieproduktion und zum Konsumklima in den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten./jkr/stk

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 1,088USD auf L&S Exchange (15. März 2024, 07:27 Uhr) gehandelt.