Brussels, 15. März 2024 (ots/PRNewswire) - Durch die Partnerschaft mit Rockwell

Automation verbessert Church & Dwight sein Cybersicherheitsprogramm für die

Betriebstechnologie und implementiert strenge Sicherheitsstandards



Rockwell Automation Inc., das weltweit größte Unternehmen für industrielle

Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es von

Church & Dwight Co. (NYSE: CHD) ausgewählt wurde, um das

Cybersicherheitsprogramm des Konsumgüterherstellers zu verbessern. Church &

Dwight entschied sich gezielt für Rockwell, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen

und die Risiken bei den Sicherheitspraktiken im Bereich der Betriebstechnologie

(Operational Technology, OT) zu minimieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Anzahl von Cyberangriffen auf das verarbeitende Gewerbe und auf kritischeInfrastruktur nimmt weiter zu. Einem vor Kurzem veröffentlichten Bericht zufolgeist die kritische Fertigungsindustrie (https://www.rockwellautomation.com/de-de/company/news/press-releases/New-Research-Finds-Cyberattacks-Against-Critical-Infrastructure-on-the-Rise-State-affiliated-Groups-Responsible-for-Nearly-60.html)eine der am häufigsten angegriffenen Branchen im BereichOT/Industriesteuerungssysteme. Das Unternehmen Church & Dwight, das mehrereglobale Verbrauchermarken unter seinem Dach vereint, hat die Bedeutung einerstarken OT-Sicherheitsstruktur erkannt und sich an Rockwell gewandt. Ziel wares, das Risikoprofil der Fertigung besser zu verstehen, indem kritische Anlagen,Schwachstellen und Sicherheitslücken ermittelt wurden. Nach der Prüfung undPriorisierung der Risiken entwickelte Rockwell in Zusammenarbeit mit Church &Dwight einen Sanierungsplan, neue Sicherheitsrichtlinien und weitere Maßnahmenzur Risikominimierung."Wir haben uns für Rockwell Automation entschieden, weil wir auf der Suche nacheinem neuen Partner waren, der uns dabei hilft, die Sicherheitslage unserer OTund in der Fertigung zu verbessern. Wir wussten, dass wir die Besten der Bestenbrauchen, die unsere Vision verstehen", so David Ortiz, Chief InformationSecurity Officer (CISO) bei Church & Dwight. "Während unserer Zusammenarbeit mitRockwell Automation an unserem OT-Cybersicherheitsprogramm konnten wir uns einumfassendes Bild von unserer Cybersicherheitslandschaft und den benötigten Toolsmachen.""Wir bei Rockwell Automation sind fest davon überzeugt, dass wir Unternehmen dieBedeutung von OT-Cybersicherheit vermitteln können", sagt Mark Cristiano, GlobalCommercial Director bei Rockwell. "Im Laufe unserer Partnerschaft mit Church &Dwight haben wir neue Sicherheitskontrollen und -prozesse implementiert undkonnten bereits eine deutliche Veränderung in den OT-Praktiken des Unternehmens