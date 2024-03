Die Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die Elaris AG aufgenommen und ermitteln einen fairen Unternehmenswert von 47,55 Euro je Aktie. Das Unternehmen biete vollelektrische E-Fahrzeuge für den wachstumsstarken E-Mobility-Sektor und solle 2023 einen Umsatzsprung auf fast 13,5 Mio. Euro (GJ 2022: 3,0 Mio. Euro) erreicht haben.

Nach Aussage der Analysten ziele Elaris auf einen starken Wachstumsmarkt, der durch die in Deutschland eingeleitete Verkehrs- und Mobilitätswende getrieben werde. Im Geschäftsjahr 2022 habe die ELARIS-Gruppe mit einem deutlichen Umsatzzuwachs um 241,6 Prozent auf 3,04 Mio. Euro (GJ 2021: 0,89 Mio. Euro) den eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt. Auch über die ersten zehn Monate des vergangenen Geschäftsjahres 2023 sei das Unternehmen mit erwirtschafteten Umsätzen von 9,39 Mio. Euro (31.10.2022: 2,29 Mio. Euro) stark gewachsen. Auf operativer Ergebnisebene (EBITDA) habe Elaris im Geschäftsjahr 2022 bedingt durch hohe Investitionen in den Auf- und Ausbau des E-Mobility-Geschäfts ein negatives Ergebnis von -3,14 Mio. Euro erzielt.

Über die ersten zehn Monate des vergangenen Geschäftsjahres 2023 sei ein EBITDA von -1,66 Mio. Euro (31.10.2022: -4,28 Mio. Euro) verbucht worden. Für die kommenden Geschäftsjahre rechne das Analystenteam mit einer massiven Beschleunigung des Wachstumskurses. Wesentliche Wachstumstreiber seien dabei der Ausbau des Produktportfolios und des Vertriebs- und Servicepartnernetzes sowie verstärkte Marketingmaßnahmen. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten auf Basis ihrer Schätzungen einen fairen Unternehmenswert zum Ende des Geschäftsjahres 2024 von 47,55 Euro je Aktie.



Die ELARIS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 40,60EUR auf München (15. März 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.