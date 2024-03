MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Agrarhändler und Mischkonzern Baywa will seinen Aktionären für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen. Während das operative Geschäft zufriedenstellend verlaufen sei, hätten Zinsen und Steuern das Konzernergebnis deutlich belastet, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in München mit. Der Vorstand habe daher beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung vorzuschlagen. Damit solle die Eigenkapitalbasis des Konzerns gestärkt werden. Der Aktienkurs sackte am Freitag als Reaktion auf die Neuigkeiten vom Vorabend ab.

Die Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn bis zu 7 Prozent, zuletzt grenzte sie die Verluste aber auf rund 3,5 Prozent ein. Dennoch setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Monate damit fort: Seit Jahresbeginn hat die im SDax gelistete Aktie gut 11 Prozent verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar rund 30 Prozent.