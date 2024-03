Köln (ots) - Unter den derzeitigen industriepolitischen Rahmenbedingungen sind

Im Rahmen der Umfrage bewerteten die Mitglieder von VAA und DECHEMA unteranderem die Bedeutung von insgesamt 17 Standortfaktoren für den Fortbestand derArbeitsplätze. Als wichtigste Einflussfaktoren wurden dabei die Höhe derEnergiepreise, das Ausbildungsniveau und die Verfügbarkeit von Fachkräften sowiedie Stabilität der industriepolitischen Rahmenbedingungen und die Verfügbarkeitvon Rohstoffen genannt.Die Höhe der Energiepreise ist zugleich der Standortfaktor, dem dieUmfrageteilnehmenden mit einer Bewertung den negativsten Einfluss auf denFortbestand der Arbeitsplätze zuschreiben. Ebenfalls hoch gewichtet undbesonders kritisch bewertet wurden die Dauer und Komplexität vonGenehmigungsverfahren bei der Errichtung neuer Produktionsanlagen undstaatlicher Verwaltungsvorgängen insgesamt. Einen positiven Einfluss sehen dieTeilnehmer hingegen durch die Leistungsfähigkeit der vorhandenenProduktionsinfrastruktur und die Nähe zu wissenschaftlichen Institutionen.Angesichts der Umfrageergebnisse fordert der 2. Vorsitzende des VAA Dr.Christoph Gürtler die politischen Entscheidungsträger zu einem radikalenindustriepolitischen Kurswechsel auf: "Wenn der Chemie- und PharmastandortDeutschland mit seinen hocheffizienten Wettschöpfungsketten erhalten bleibensoll, müssen die Preise für Energie verlässlich auf ein internationalwettbewerbsfähiges Niveau gedeckelt und die viel beschworenen Maßnahmen zurEntbürokratisierung endlich umgesetzt werden." Dies gelte vor dem Hintergrunddes durch etliche Chemie- und Pharmaunternehmen bereits angekündigten Abbaushochqualifizierter Industriearbeitsplätze mehr denn je.Bei der Positionierung der deutschen Chemie- und Pharmabranche iminternationalen Wettbewerb sehen die Umfrageteilnehmer Stärken und Schwächen:Die Ausbildung wird von rund der Hälfte der Befragten als im Vergleich sehr gutoder eher gut bewertet, die Technologieoffenheit immerhin von einem Drittel. Beider Technikaufgeschlossenheit in der Gesellschaft sind es hingegen nur 13Prozent. DECHEMA-Geschäftsführer Dr. Andreas Förster: "Deutschland ist einweltweit führender Forschungs- und Entwicklungsstandort in der Chemie,Chemietechnik und Biotechnologie und wir haben eine sehr gute Vernetzungzwischen Wissenschaft und Industrie in den technischen Wissenschaften. DiesesPotenzial müssen wir nutzen, um Lösungen für die globalen Herausforderungen zuentwickeln und damit auch den Technologiestandort Deutschland zu stärken."Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen: Klaus Bernhard Hofmann, GeschäftsführerKommunikation & Pressesprecher, Tel: +49 221 160010, E-Mail:klaus.hofmann@vaa.de, www.vaa.de.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/5735687OTS: VAA - Führungskräfte Chemie