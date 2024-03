Führungswechsel bei SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Sedat Çöl übernimmt die Geschäftsleitung von Peter Aping (FOTO) Nach fast zwei Jahrzehnten wird der bisherige Geschäftsführer der SAKRET Trockenbaustoffe Europa in Berlin, Herr Peter Aping, zum 29. Februar 2024 in den wohlverdienten Ruhestand treten. Als neuer Geschäftsführer wird der Diplom-Kaufmann und …