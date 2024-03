Die am meisten geshorteten Aktien der Wall Street

CNBC Pro hat FactSet-Daten ausgewertet, um die an der New York Stock Exchange und der Nasdaq Exchange gehandelten Aktien mit der höchsten Leerverkaufsquote am 29. Februar zu ermitteln. Jede dieser Aktien hatte eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen US-Dollar und eine Leerverkaufsquote von wenigstens 25 Prozent des Streubesitzes.

Leerverkäufe sind eine unter institutionellen Anlegern weit verbreitete, wenn auch riskante Strategie, um auf fallende Aktienkurse eines Unternehmens zu wetten. Leerverkäufe werden vor allem von Hedge-Fonds getätigt, die darauf spekulieren, dass der Kurs der geliehenen Aktien fällt, so dass sie diese später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und an den Verleiher zurückgeben können, wobei sie die Differenz als Gewinn einbehalten.