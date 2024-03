Frankfurt am Main (ots) -



- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für das 2. Quartal 2024

liegt bei 17 Prozent. Der Wert sank damit moderat um drei bzw. neun

Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und zum Vorquartal.

- Gesundheitswesen & Life-Sciences-Sektor melden mit 37 Prozent den besten

Beschäftigungsausblick seit dem 4. Quartal 2021.

- Zusatzbefragung zum Thema "Gendergerechtigkeit im Beruf": Ein Drittel der

deutschen Unternehmen wollen die Gleichstellung der Geschlechter in zwei

Jahren vollständig erreichen.



Die angespannte wirtschaftliche Lage wirkt sich zunehmend auf den Arbeitsmarkt

in Deutschland aus und lässt Unternehmen bei Neueinstellungen vorsichtiger

werden. Laut dem ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer, einer im

Dreimonats-Rhythmus erhobenen weltweiten Studie, geht die Bereitschaft deutscher

Unternehmen, in den kommenden drei Monaten neue Mitarbeitende einzustellen,

zurück. Im Vergleich zum vorherigen Quartal und zum gleichen Zeitraum des

Vorjahres zeigt der Netto-Beschäftigungsausblick (NBA)*, ein Indikator für die

Arbeitsmarktentwicklung, ein Minus um neun bzw. drei Prozentpunkte. Er liegt nun

- nach Abzug der üblichen saisonalen Schwankungen - bei 17 Prozent und damit

fünf Prozentpunkte unter dem weltweiten Durchschnitt.







Einstellungsabsichten zu beobachten. Die Wirtschaftsleistung ist in Deutschland

im vergangenen Jahr geschrumpft. Eine schwache Weltkonjunktur, geopolitische

Krisen, Inflation und hohe Zinsen: Auch zu Beginn des zweiten Quartals stehen

Arbeitgeber vor komplexen Herausforderungen", ordnet Iwona Janas, Country

Manager der ManpowerGroup Deutschland, die Studienergebnisse ein. Zudem habe die

Bundesregierung in ihrem aktuellen Jahreswirtschaftsbericht ihre

Wachstumsprognose für 2024 auf nur noch 0,2 Prozent gesenkt. "Diese Entwicklung

sorgt für Unsicherheiten bei Arbeitgebern und wirkt sich auch auf den

Arbeitsmarkt aus, was letztlich zu der moderat sinkenden

Einstellungsbereitschaft führt", so Janas.



Höchstwert für Gesundheitssektor, Energiebranche bricht ein



Im Vergleich zum Vorquartal hat sich der NBA in sieben von neun untersuchten

Branchen abgeschwächt. Dennoch liegt er in allen Branchen nach wie vor im

positiven Bereich. Die Arbeitgeber rechnen also auch im zweiten Quartal noch mit

steigenden Personalständen. Mit 37 Prozent melden Unternehmen im

Gesundheitswesen- und Life-Sciences-Sektor den besten Beschäftigungsausblick.

Das ist der höchste Wert für diese Branche seit Beginn ihrer Erfassung im

vierten Quartal 2021. Dieser Sektor legte sowohl im Quartals- als auch im Seite 2 ► Seite 1 von 3

