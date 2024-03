Am Kryptomarkt kam es zuletzt zu massiven Gewinnmitnahmen, die zu einem deutlichen Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung führten. Innerhalb eines Tages sank diese laut CoinMarketCap um mehr als sieben Prozent auf 2,56 Billionen US-Dollar.

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, musste nach dem gestrigen Dencun-Upgrade ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen. In den letzten 24 Stunden fiel der Kurs um mehr als 7,5 Prozent auf 3.684 US-Dollar. Auch die Wochenbilanz von Ethereum zeigt mit einem Minus von mehr als sieben Prozent einen negativen Trend, was auf anhaltende Unsicherheiten oder mögliche Enttäuschungen über die Auswirkungen des Upgrades hindeuten könnte, so das Branchenmagazin BTC-Echo.

Von den zehn nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen der Welt verzeichnete Dogecoin mit einem Minus von mehr als 13 Prozent den stärksten Rückgang.

Vor dem jüngsten Einbruch hatte der Krypto-Markt einen regelrechten Boom erlebt. Der Bitcoin hatte in dieser Woche ein neues Allzeithoch von 73.750 US-Dollar erreicht.

In einem Interview mit Bloomberg TV sagte Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege der Bank of America, dass die Märkte mit den Rekordanstiegen der sogenannten Magnificent Seven aus dem Technologiesektor und den Allzeithochs bei Kryptowährungen die Merkmale einer Blase aufweisen.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





