abcfinance, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, wurde gestern Abend auf

der feierlichen Preisverleihung von TOP SERVICE Deutschland gleich zweifach als

herausragender Finanzdienstleister im Bereich der Kundenorientierung

ausgezeichnet. Der Mittelstandsfinanzierer gewinnt damit zum wiederholten Male

die Wahl zum kundenorientiertesten Unternehmen im B2B-Bereich in Deutschland und

erhält zusätzlich den Branchenpreis als "Bester Finanzdienstleister". Die

renommierten Auszeichnungen wurden vom Veranstalter CR Management Consulting

GmbH in Zusammenarbeit mit dem Medienpartner Handelsblatt und dem

Wissenschaftspartner IMU der Universität Mannheim verliehen.





Kundenservice als Herzstück des Erfolgsabcfinance als Finanzdienstleister für den Mittelstand legt seit jeher großenWert auf exzellente Kundenorientierung. Die Auszeichnung als "BestesB2B-Unternehmen im Kundenservice" ist eine Anerkennung für das Engagements desUnternehmens und für die Zufriedenheit seiner Kunden. Stephan Ninow,Geschäftsführer von abcfinance, hebt hervor: "Wir setzen bei allen digitalenServices, die das Unternehmerleben leichter machen, auch immer auf diepersönliche Beratung durch unsere Leasing- und Factoringexperten.Unternehmensfinanzierung ist Vertrauenssache. Die Kunden kennen und schätzenihre Ansprechpartner. Es ist ein Beweis dafür, dass unsere Investitionen in dieVerbesserung der Kundenerfahrung und die Stärkung der Kundenbeziehungen sichauszahlen."Wissenschaftliche Methode Fokus-ModellTOP SERVICE Deutschland findet jährlich statt und wird von derWirtschaftszeitung Handelsblatt, der Universität Mannheim und demBeratungsunternehmen CR Management Consulting durchgeführt. Mithilfe einerwissenschaftlich fundierten Methode befragen unabhängige Experten die Kunden zuihrer Servicezufriedenheit. Darüber hinaus wird in Unternehmensaudits diestrukturelle Verankerung von Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft. Dassogenannte Fokus-Modell, das gemeinsam von Customer.Consulting und Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Christian Homburg (IMU - das Institut für MarktorientierteUnternehmensführung der Universität Mannheim) entwickelt wurde, analysiert dieServiceorientierung ganzheitlich und ermöglicht ein objektives Ranking derKundenorientierungen.Über abcfinance:1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet,konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnissemittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den BereichenFactoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance dieseUnternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zuerhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten,branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten inDeutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt derFinanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit derabcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierungvon Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Nameabcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kundenoder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern. http://www.abcfinance.dePressekontakt:abcfinance GmbHIsabell AldagKamekestraße 2-850672 KölnTel. +49 (0) 160 3384867E-Mail: mailto:Isabell.aldag@abcfinance.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73429/5735743OTS: abcfinance GmbH