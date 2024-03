Schanghai, 15. März 2024 (ots/PRNewswire) - Der weltweit bekannte Innovator für

intelligente Fahrlösungen, 70mai, hat mit Stolz seine revolutionäre Dash Cam 4K

A810 vorgestellt. Nach der erfolgreichen Einführung in den USA ist sie nun auch

in GB (https://bit.ly/49EVvm0) und der EU (https://bit.ly/49EXIhh) erhältlich.

Als branchenweit erste Sony Starvis 2 4K Dashcam, die mit 4G-Konnektivität

ausgestattet ist, bietet die A810 mehr Sicherheit und Komfort. Diese

4G-Doppelkanal-Dashcam bietet innovative Sicherheit, indem sie die Tag- und

Nachtsicht mit Rundumschutz auf ein neues Niveau hebt.



Der A810 bietet eine professionelle Bildqualität und Vielseitigkeit, die eine

unvergleichliche Klarheit und Präzision bei der Aufnahme gewährleistet. Die 4K

UHD-Auflösung und der fortschrittliche Starvis 2 IMX678 Bildsensor von Sony

erfassen entscheidende Details mit bemerkenswerter Präzision. Die exklusive

MaiColor Vivid+ Solution (MVS)-Technologie verbessert das Filmmaterial durch

eine ausgewogene Belichtung, Farbgenauigkeit und Stabilität, während

Bewegungsunschärfen eliminiert werden. Zusammen sorgen diese Funktionen für

klare und zuverlässige Aufnahmen auch bei hohen Geschwindigkeiten.





Das A810 wurde mit Blick auf Innovation entwickelt und bietet eine umfassendeAbdeckung und Zwei-Kanal-Aufnahmefunktionen. Sie unterstützt eineHDR-Rückseitenkamera mit 1080P-Auflösung oder eine 1080P-IR-Innenraumkamera undsorgt so für eine breitere Überwachung und mehr Sicherheit. Die Videos beiderKameras werden gleichzeitig gespeichert, wodurch ein zuverlässiges undumfassendes Aufzeichnungssystem entsteht. Die Integration von 4G-Konnektivitätbietet ein neues Maß an Komfort und Sicherheit und ermöglicht sofortigeApp-Benachrichtigungen, Fernüberwachung und Funktionen zur Live-Verfolgung vonFahrzeugen. Die Nutzer werden bei Kollisionen oder verdächtigen Vorfällen sofortbenachrichtigt, können die Umgebung ihres Fahrzeugs aus der Ferne überwachen undFahrzeuge in belebten Gegenden leicht orten, was ihnen Sicherheit gibt.Die A810 verfügt über fortschrittliche Funktionen wie die 70mai Night Owl VisionTechnology und die große Blende F1.8, die auch bei schlechten Lichtverhältnissenfür gut ausgeleuchtete Aufnahmen sorgt. Mit der Zeitraffer- undZweikanalaufzeichnung profitieren die Benutzer von einem umfassenden24-Stunden-Schutz und einer effizienten Speicherverwaltung. Darüber hinausermöglichen das eingebaute GPS und das A810 Super-Sensing ADAS, das mitEchtzeit-Sprachwarnungen ausgestattet ist, eine genaue Verfolgung und Anzeigevon Echtzeitinformationen für eine präzise Unfalldokumentation.Die 70mai Dash Cam 4K A810 ist ab sofort in Großbritannien und auf deneuropäischen Märkten über den Official Store (https://bit.ly/49EXIhh) und Amazon ( UK (https://bit.ly/43h7XGa) / DE (https://bit.ly/4ad7G9B) / IT(https://bit.ly/49LrbGI) / FR (https://tinyurl.com/5brpma6f) ) zu den folgendenUVP erhältlich:- Offizieller Laden: A810-256G-DualCamera mit 4G-Konnektivität für 345,99 EUR.- Amazon: A810-128G-DualCamera für 259,99 EUR (4G Hardware-Kit separaterhältlich)Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seinem innovativen Design definiertder A810 Fahrsicherheit und Komfort neu und ist damit die erste Wahl für Fahrer,die Wert auf Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität legen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359244/70mai_Dash_Cam_4K_A810.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/70mais-verbesserte-4k-a810-mit-4g-konnektivitat-verbesserung-der-bildqualitat-von-dashcams-in-groWbritannien-und-der-eu-302090145.htmlPressekontakt:tao.khoo@fstln.ioWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/173796/5735759OTS: 70mai Technology Limited