Hannover (ots) - Um sich im heutigen Markt gegen seine Mitbewerber zu behaupten,braucht es vor allem die richtige Onlinemarketingstrategie. Doch worauf kommt esdabei eigentlich an? Als Gründer der Digitalagentur kenmedia hat sich KenanKutlu der Aufgabe verschrieben, kleine und mittelständische Unternehmen genaudabei zu unterstützen. Gemeinsam mit seinem unternehmerisch denkenden Team hilfter Unternehmen, diejenige Onlinemarketingstrategie zu entwickeln, die zu ihremGeschäftsmodell passt. Durch die einzigartige Kombination aus Agenturleistungund Beratung gelingt es der Digitalagentur kenmedia, die Stärke einesUnternehmens wirkungsvoll herauszuarbeiten. Wie Performance-Marketing zumessbaren Erfolgen führt, erfahren Sie hier.Ein professioneller Internetauftritt, der sich aus einer ansprechenden Webseiteund diversen Kanälen auf Social-Media-Plattformen zusammensetzt, hatmittlerweile das herkömmliche Ladengeschäft überholt. Dies spüren auch Betriebe,deren Geschäft nicht über den Onlinehandel stattfindet. Kanzleien,Versicherungen, Handwerksunternehmen, Maschinenbau- und Industriebetriebe sowieRestaurants und Bäckereien sind auf eine durchdachte Präsenz im Internetangewiesen, um bei der Kundengewinnung nicht der Konkurrenz das Spielfeld zuüberlassen. Viele Unternehmer geben sich allerdings mit einer minderwertigenQualität ihres Internetauftritts zufrieden, was zur Folge hat, dass dieKundengewinnung weder planbar ist noch strategisch funktioniert. "Das Wachstumeines Unternehmens lebt heutzutage von einer auf Wiedererkennung ausgelegtenMarketingstrategie. Wer den Aufbau einer eigenen Marke verschläft, drohtdauerhaft den Anschluss zu verlieren", erklärt Kenan Kutlu von derDigitalagentur kenmedia."An dieser Stelle möchte ich Firmen helfen, die Weichen für die Zukunft zustellen und ihre Methoden zur Kundengewinnung zu professionalisieren", fügt derExperte hinzu. Onlinemarketing und zunehmend an Bedeutung gewonneneHyperpersonalisierung sei ein Handwerk, welches messbare Ergebnisse liefere.Seit seiner Jugend verfolgt Kenan Kutlu den Traum, sich selbstständig zu machenund stieg darum schon während seines Informatik- und Wirtschaftsrecht-Studium indie Welt des Unternehmertums ein. Auf diese Weise gelang es ihm, theoretischesWissen mit unverzichtbaren praktischen Kenntnissen zu kombinieren und in Formeiner professionellen Agenturleistung seinen Kunden zur Verfügung zu stellen.Das Team der kenmedia besteht aus UX-Designern, Web-Entwicklern und