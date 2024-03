Es ist am heutigen Freitag aufgrund des Großen Verfallstermins mit sehr volatilen Kursen zu rechnen. Solange der 10er-EMA aber hält, sollte sich der übergeordnete Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Rutscht der DAX weiter ab, wäre die nächste Auffangmarke bei 17.500 Punkten zu sehen.

Am Nachmittag steht an der Konjunkturfront um 13:30 Uhr der Empire State Manufacturing Index in den USA für den Monat März im Blick. Der Empire State Manufacturing Index ist einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Wirtschaftsentwicklung. Um 15:00 Uhr steht dann das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat März (vorläufig) im Fokus, dass um 15:00 Uhr publiziert wird. Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Verbraucherausgaben.