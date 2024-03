FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Keine neuen Hiobsbotschaften sind manchmal schon gute Nachrichten. Die Aktien von Hellofresh zogen am Freitag nach der Vorlage endgültiger Jahreszahlen um fast elf Prozent auf 7,46 Euro an - trotz kritischer Stimmen zur Kundenentwicklung. Anleger reagierten also insgesamt erleichtert, dass der Geschäftsbericht nach den jüngsten Erschütterungen keine ganz großen negativen Überraschungen mehr brachte.

Die Erholung reichte, um den Kurs auf das höchste Niveau seit einer Woche zu heben. Unter anderem wegen kassierter Mittelfristziele waren die Papiere am vergangenen Freitag um zeitweise fast die Hälfte abgesackt und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2019 angekommen. Ein Börsianer betonte am Freitag die desolate Lage bei dem Kochboxenlieferanten, die er mit "verbrannter Erde" verglich.