Frankfurt/Main (ots) -



- Globale Wirtschaft zeigt wenig Dynamik

- Chemieproduktion gedrosselt

- Erzeugerpreise sinken

- Chemieumsatz geht leicht zurück

- Beschäftigung noch stabil

- Ausblick: Lage bleibt schwierig



Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat das Jahr 2023 mit einem ernüchternden

Schlussquartal abgeschlossen. Besonders die fehlenden Aufträge als Folge der

schwachen Industriekonjunktur in Europa und der intensive Wettbewerb führten zu

Umsatzrückgängen im In- und Ausland. Weitere Produktionsdrosselungen waren die

Folge.





VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup kommentiert die aktuelleSituation: "Das Jahr 2023 hat auf der ganzen Linie enttäuscht. Und die gutenNachrichten für den Standort Deutschland bleiben auch weiterhin rar gesät. Nichtnur die chemisch-pharmazeutische Industrie, sondern die gesamte heimischeWirtschaft leidet weiterhin unter der schleppenden Konjunktur und denstrukturellen Problemen. Trotzdem keimt nach der langen Dürrephase ersteHoffnung auf. Seit Februar berichten einzelne Unternehmen von einer leichtverbesserten Auftragslage - vor allem im Ausland. Dieses zarte Pflänzchen einerwirtschaftlichen Erholung braucht jetzt Wasser, Dünger und viel Licht. Auch vonder Politik."Denn trotz dieser vorsichtig positiven Signale ist aus Sicht des VCI noch keinekonjunkturelle Trendwende erkennbar. Die Lage auf den Energie- undRohstoffmärkten bleibt angespannt. Der anhaltende Auftragsmangel in Verbindungmit den hohen Produktionskosten am Standort Deutschland belastet weiterhin dieGeschäfte.Die wirtschaftlichen Zahlen im Überblick:- Die Produktion ging im Vergleich zum Vorquartal um 2,3 Prozent zurück. ImVorjahresvergleich entsprach dies einem Minus von 4,3 Prozent. Die Kapazitätender Branche waren mit 77,2 Prozent nicht ausgelastet.- Die Erzeugerpreise gingen im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent zurück.Damit waren chemische und pharmazeutische Erzeugnisse 5,3 Prozent günstigerals ein Jahr zuvor.- Der Umsatz der Chemie- und Pharmaindustrie sank saisonbereinigt um 1 Prozentauf insgesamt 51,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sanken dieVerkaufserlöse um 11,9 Prozent.- Die Zahl der Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie bliebmit rund 477.000 Beschäftigten stabil.- Betrachtet man das Gesamtjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr, ging dieProduktion um 7,9 Prozent zurück und der Umsatz sank um 12,2 Prozent aufinsgesamt 229,3 Mrd. Euro.- Für das Gesamtjahr 2024 rechnet der VCI mit einer auf niedrigem Niveaustagnierenden Produktion. Bei rückläufigen Preisen wird der Branchenumsatz in