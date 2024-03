FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag bis Mittag kaum bewegt. Damit stabilisierten sie sich nach den Vortageskursverlusten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,02 Prozent auf 131,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,43 Prozent.

Am Donnerstag hatten US-Preisdaten die Kurse am Rentenmarkt belastet. Die Erzeugerpreise waren im Februar unerwartet stark gestiegen. Das bremste die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.