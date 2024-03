MÜNCHEN (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz (KI) an der Uni beschäftigt nun auch die bayerische Justiz. Drei Studienbewerber, die von der Technischen Universität München (TUM) abgelehnt wurden, weil sie KI für ihre Bewerbungen benutzt haben sollen, haben Beschwerde dagegen eingelegt, wie ein Sprecher der Hochschule der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ein Eilantrag wurde vom Verwaltungsgericht München bereits abgewiesen, wie das Gericht bestätigte. Zwei Klagen und ein Eilantrag von zwei weiteren Personen "bezüglich der Täuschung durch den Einsatz von KI bei der TUM" sind nach Angaben des Verwaltungsgerichts doch noch anhängig.

In dem bereits abgehandelten Fall, über den die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, ging es um einen Bewerbungsessay, der sich "über seinen gesamten Umfang auffällig von denen anderer Bachelorabsolventen unterscheidet", wie das Verwaltungsgericht mitteilte: viele Informationen in einem vergleichsweise kurzen Text - und das auch noch "in nahezu fehlerfreiem geschliffenen Englisch". Die Prüfer wurden auch deshalb misstrauisch, weil die Bewerbung sich sehr von dem Essay unterschied, mit dem der Studienanwärter sich im Jahr davor schon einmal vergeblich an der Hochschule beworben hatte.