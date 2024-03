BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht beim schleppenden Wohnungsbau in Deutschland Zeichen der Entspannung. "Vieles spricht dafür, dass sich der Wohnungsbau jetzt stabilisieren könnte", sagte Scholz auf einem Festakt des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) zum 125-jährigen Bestehen am Freitag in Berlin. "Die Inflation ist deutlich gesunken und mit ihr sinken auch die Bauzinsen", betonte Scholz. Der Arbeitsmarkt erweise sich als bemerkenswert robust.

"Die Baupreise könnten nach Jahren der Steigerung in diesem Jahr endlich wieder sinken", sagte der Kanzler. "Die Baumaterialien sind, nicht alle, aber viele, günstiger geworden."