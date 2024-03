(Es wird klargestellt, dass die angemeldete Zeit rpt die angemeldete Zeit des Protestcamps abläuft.)

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - An diesem Freitag läuft die angemeldete Zeit für ein Protestcamp im Wald nahe der Tesla -Autofabrik im brandenburgischen Grünheide ab. Die Versammlung sei aktuell bis 24.00 Uhr angemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Derzeit prüfe die Polizei als Versammlungsbehörde eine mögliche Verlängerung. Die Aktivisten der Initiative "Tesla stoppen" hatten eine Verlängerung der Versammlung bis zum 20. Mai beantragt.

Die Aktivisten hatten Ende Februar nahe dem Werk Baumhäuser errichtet, auf denen sie seither ausharren. Ihr Ziel ist, eine Rodung des fraglichen Waldstücks im Zuge einer Erweiterung des Tesla-Geländes zu verhindern. Zuletzt wurde über eine Räumung des Geländes spekuliert, das dem Land Brandenburg gehört. Am Mittwoch hatte Tesla-Chef Elon Musk das Werk besucht und klargemacht, dass er trotz des jüngsten Anschlags auf die Stromversorgung und anhaltender Proteste an den Ausbauplänen in Grünheide festhält./wpi/DP/mis

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 150,2EUR auf Tradegate (15. März 2024, 12:49 Uhr) gehandelt.