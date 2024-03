Potsdam (ots) - Wer als Arbeitgeber die Ansprüche der jungen Generation für

überzogen hält, wird sich in den kommenden Jahren die Augen reiben. Im Zuge der

weiteren Digitalisierung und KI-Entwicklung sowie des demografischen Wandels

vollzieht sich derzeit eine Revolution. Arbeitnehmer werden dann nicht mehr nur

entscheiden können, wann, wo und wie sie arbeiten, sondern auch was und mit

welchen Software-Tools. Die Revolution vollzieht sich derzeit unter der

Bezeichnung NextGenWork. NextGenWork wird die bislang diskutierten Themen im

Rahmen der New-Work-Debatte weit in den Schatten stellen.



"4-Tage-Woche, Homeoffice und kollaboratives Arbeiten sind schon heute in aller

Munde und in nicht wenigen Unternehmen Standard", weiß Gerald Wood. Er ist

Mitgründer der Unternehmensberatung Authentic Consult, ehemaliger Gallup- und

Metro-Manager sowie Experte für Mitarbeiterbegeisterung. Derzeit forscht er zum

Thema NextGenWork. "Da kommt etwas auf die Unternehmen zu", so seine Analyse.

Flexibles Arbeiten, Remote-Work und Work-Life-Balance seien nur die Vorboten

einer neuen Arbeitswelt und Arbeitskultur, im Grunde seien dies schon "alte

Hüte".









Nach der weitgehenden Umstellung auf digitale und KI-basierte Kooperationstools

werden Arbeitnehmer im Rahmen sehr weit gesteckter Leitplanken autonom über ihre

Tätigkeiten und Aufgaben bestimmen können. Das wird die nächste

Entwicklungsstufe sein. "Die technischen Entwicklungen in Sachen KI und die

individuellen Kompetenzen insbesondere junger Menschen werden so rasant

zunehmen, dass die klassischen Wege der Beschaffung und Implementierung von

Software in Unternehmen nicht mehr Schritt halten können", ist Gerald Wood

überzeugt. In der Folge werden Mitarbeiter eigene KI-Tools mit zur Arbeit

bringen und diese einsetzen. "Für die IT-Abteilungen der Unternehmen ist das

eine riesige Herausforderung, auch hinsichtlich der IT-Security. Sich dagegen zu

wehren, wäre aber falsch", so Wood. Denn moderne Mitarbeiter würden sich weder

in der Wahl ihrer technologischen Mittel noch in ihrer Produktivität aufhalten

lassen wollen. Andernfalls würden sie kündigen oder nur demotiviert ihrer Arbeit

nachgehen - zu Lasten der Unternehmen. Eigene KI-Tools bedeuten für Mitarbeiter

auch Autonomie und Selbständigkeit bei der Gestaltung der eigenen Arbeit.



Keine Kontrollen, dafür Souveränität



Mehr noch, auch starre Vorgaben und Prozesse sowie bestimmte Automatismen werden

ins Wanken geraten. "Unternehmen werden lernen müssen, Ziele zu definieren, und

dann darauf zu vertrauen, dass die Mitarbeiter diese weitgehend selbständig

erreichen", so der Experte. "Mehr Freiheiten und mehr Eigenverantwortung werden Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bring-Your-Own-AINach der weitgehenden Umstellung auf digitale und KI-basierte Kooperationstoolswerden Arbeitnehmer im Rahmen sehr weit gesteckter Leitplanken autonom über ihreTätigkeiten und Aufgaben bestimmen können. Das wird die nächsteEntwicklungsstufe sein. "Die technischen Entwicklungen in Sachen KI und dieindividuellen Kompetenzen insbesondere junger Menschen werden so rasantzunehmen, dass die klassischen Wege der Beschaffung und Implementierung vonSoftware in Unternehmen nicht mehr Schritt halten können", ist Gerald Woodüberzeugt. In der Folge werden Mitarbeiter eigene KI-Tools mit zur Arbeitbringen und diese einsetzen. "Für die IT-Abteilungen der Unternehmen ist daseine riesige Herausforderung, auch hinsichtlich der IT-Security. Sich dagegen zuwehren, wäre aber falsch", so Wood. Denn moderne Mitarbeiter würden sich wederin der Wahl ihrer technologischen Mittel noch in ihrer Produktivität aufhaltenlassen wollen. Andernfalls würden sie kündigen oder nur demotiviert ihrer Arbeitnachgehen - zu Lasten der Unternehmen. Eigene KI-Tools bedeuten für Mitarbeiterauch Autonomie und Selbständigkeit bei der Gestaltung der eigenen Arbeit.Keine Kontrollen, dafür SouveränitätMehr noch, auch starre Vorgaben und Prozesse sowie bestimmte Automatismen werdenins Wanken geraten. "Unternehmen werden lernen müssen, Ziele zu definieren, unddann darauf zu vertrauen, dass die Mitarbeiter diese weitgehend selbständigerreichen", so der Experte. "Mehr Freiheiten und mehr Eigenverantwortung werden