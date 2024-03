Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Turbulente Entwicklungen, wechselhafte Stimmung undfünf alles entscheidende Mindset-Fehler: Weiterhin sieht sich dieImmobilienbranche anspruchsvollen Herausforderungen ausgesetzt - dabei hätten esUnternehmer längst selbst in der Hand, sich endlich wieder auf Erfolgskurs zubringen. Was also ist zu tun und inwieweit müssen alle Betroffenen dabeigrundlegend umdenken?Nachdem die Zinsen im Jahr 2022 stark gestiegen waren, gehen sie nun seiteiniger Zeit wieder zurück. Zwar sorgt das am Immobilienmarkt durchaus für einegewisse Aufbruchstimmung, die allgemeine Verunsicherung vieler Marktteilnehmerbleibt aber bestehen: Sinken die Zinsen möglicherweise weiter? Lohnt sich derImmobilienverkauf in ein paar Monaten mehr als heute? Sind in näherer Zukunftgünstigere Einkäufe möglich? Nicht nur scheint hierüber branchenweiteRatlosigkeit zu herrschen, vor allem führen all diese ungeklärten Fragen zukollektiver Passivität. "Immer mehr Immobilienunternehmer fürchten sichverständlicherweise vor Liquiditätsengpässen: Schließlich stehen vieleNeubau-Projekte trotz laufender Kosten still, Käufer bleiben aus oder agierenäußerst zögerlich und auch die so wichtigen Fachkräfte fehlen größtenteils,nachdem das Interesse am deutschen Immobilienmarkt stetig sinkt und sich vielevon ihnen umorientieren - neue Investitionen oder Wachstumsbestrebungenerscheinen etlichen Marktteilnehmern damit ebenfalls zu riskant", erläutertAlexander Lang, Geschäftsführer der Alexander Lang Consulting GmbH."Allerdings wäre gerade jetzt die ideale Zeit, um sein eigenes Businessnachhaltig zu stärken und sich damit von all den Sorgen zu befreien", fügt erhinzu. "Hierfür müssen die betroffenen Immobilienunternehmer und Selbstständigendringend an ihrer Einstellung arbeiten: Nur wer jetzt aktiv wird und dafürsorgt, dass er weiterhin Kunden für sich gewinnt, kann als Gewinner aus derKrise hervorgehen." Unter dieser Prämisse unterstützt Alexander Lang seineKunden täglich dabei, ihr Business dauerhaft auf Erfolgskurs und die restlichenBereiche ihres Lebens mit ihrer Selbstständigkeit in Einklang zu bringen. Warumes dabei so wichtig ist, seinen Geschäftserfolg selbst in die Hand zu nehmen,und welche fünf Mindset-Fehler er speziell in der aktuellen Krise immer wiederbeobachtet, verrät er im folgenden Ratgeber.Fehler 1: Sparkurs statt InvestitionsbereitschaftDie angespannte und vor allem undurchsichtige Lage verleitet immer mehrMarktteilnehmer zu extremer Passivität: Statt in zusätzliche Reichweite, weitere