Glückstadt (ots) - Neue Technologien und automatisierte Prozesse - der Wandelder Arbeitswelt betrifft branchenübergreifend sowohl Arbeitnehmer als auchArbeitgeber und stellt sie ständig vor neue Herausforderungen. DasQualifizierungschancengesetz ist die Antwort auf diesen Wandel und bietetWeiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer und zukunftsorientierte kleine undmittelständische Unternehmen. Unter der Marke "BildungszentrumArbeit-von-morgen" agieren Simon Frick und Etienne-Joel Noah Schöberl imstaatlichen Auftrag und konzentrieren sich auf genau solche Themen. Hiererfahren Sie, welche vielfältigen Möglichkeiten das Gesetz für individuelle undunternehmerische Entwicklung bietet.Strukturwandel, Digitalisierung, Fachkräftemangel - Unternehmen stehen vorherausfordernden Zeiten. Der Arbeitsmarkt ist momentan durch ein großes Umdenkengekennzeichnet: Die Folgen der Corona-Pandemie und der voranschreitendenDigitalisierung haben zu einem bedeutenden Umdenken auf dem Arbeitsmarktgeführt. Im Fokus steht die Sicherheit am Arbeitsplatz, während Unternehmenverstärkt mit Fragen zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung, der Optimierung vonUnternehmensprozessen und der Anpassung an Veränderungen konfrontiert sind.Diese Anforderungen bedeuten für viele kleine und mittelständische Unternehmenerhebliche finanzielle Investitionen, sei es für Implementierungen,Mitarbeiterschulungen oder andere Maßnahmen. "Wer die Herausforderungen dieserZeit nicht wahrnimmt und sich nicht weiterbildet, läuft Gefahr, den Anschlussoder gar seinen Job zu verlieren", erklärt Simon Frick vom "BildungszentrumArbeit von morgen". "Auch Arbeitgeber verpassen dadurch staatlicheFördermöglichkeiten sowie die Chance, sich als attraktiver Arbeitgeber imWettbewerb zu positionieren.""Um die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern, ist es entscheidend,bereits jetzt die Mitarbeiter auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten.Dank des Qualifizierungschancengesetzes und des Arbeit-von-morgen-Gesetzeskönnen Unternehmen in Kooperation mit spezialisierten Bildungsträgern dieseEntwicklung kostenfrei umsetzen", ergänzt sein Geschäftspartner Etienne-JoelNoah Schöberl. Die beiden Experten fokussieren sich mit der Marke"Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" auf praxisnahes Wissen zu Themen wieDigitalisierung und zukunftsweisende Märkte. Ihr Team entwickeltmaßgeschneiderte Weiterbildungskonzepte für Unternehmen, die gezielt aktuelleHerausforderungen wie Strukturwandel, Digitalisierung, Automatisierung undFachkräftemangel adressieren und bis zu 100 Prozent Förderung erhalten können.