VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 15. März 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ / „Unternehmen“), ein globaler eBook- und Hörbuch-Streaming-Dienst sowie Vorreiter bei KI-gestützten Büchern, mit denen man sprechen kann, freut sich sehr, dass seine Inhalte jetzt auch bei führenden Automobilherstellern, wie beispielsweise Ford, General Motors, Volvo, Honda, Nissan, Renault und Polestar, in den Dashboards der mit „ Google built-in “ ausgestatteten Fahrzeuge verfügbar sind.

Mit diesem strategischen Schritt festigt Legible seine Position als dominierende eBook-/Hörbuch-App im Automobilmarkt der Zukunft, die Mitgliedern von „Legible Unbound“ auf der ganzen Welt ein vielfältiges Unterhaltungsangebot ins Fahrzeug liefert. Dank der Einbindung in „Google built-in“ ist Legible in den Dashboards von Millionen von Fahrzeugen verfügbar, so dass Kunden ohne Unterbrechung eine riesige Auswahl an Hörbüchern und eBooks genießen können, während sie in ihrem Auto unterwegs sind - genauso wie in der Legible-App auf ihren Smartphones oder im Browser auf ihrem PC. Die Datensynchronisierung über alle Plattformen hinweg sorgt für ein umfassendes Literaturerlebnis.

Fahrer und Beifahrer können über das Dashboard und die Bildschirme auf den Rücksitzen nun direkt auf das bereits vorinstallierte umfangreiche Unterhaltungsangebot von Legible zugreifen, damit jeder im Auto sicher und bequem sein eigenes Hör- und Leseerlebnis genießen kann.

Laut Angaben von Nova One Advisor erzielte der weltweite Markt für Kfz-Infotainmentsysteme im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 14,99 Mrd. USD und wird bis zum Jahr 2033 voraussichtlich auf 38,88 Mrd. USD anwachsen. Daraus ergibt sich für den Prognosezeitraum von 2024 bis 2033 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) in Höhe von 10 Prozent.

„Wir von Legible sind begeistert, dass unsere App nun in Autos mit „Google built-in“ verfügbar ist und damit Millionen von Fahrern und Passagieren weltweit zur Verfügung steht“, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. „Mit unserer innovativen Plattform wollen wir das Fahrerlebnis noch ansprechender und angenehmer gestalten, damit die App-Nutzer auch unterwegs pure Unterhaltung genießen können. Wir wollen Legible als erste Wahl der Autofahrer positionieren.“