USA Industriestimmung verschlechtert sich deutlich - Empire-State-Index Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im März deutlich stärker als erwartet verschlechtert. Der Empire-State-Index fiel von minus 2,4 Punkten im Vormonat auf minus 20,9 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Freitag …